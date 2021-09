Construction de la cité ministérielle: José Tonato satisfait de l’évolution des travaux

Le Ministre Tonato s’informe de l’évolution des travaux et autres pans à aborder

Dans l’optique d’offrir un cadre adéquat aux travailleurs des institutions ministérielles et faciliter la gouvernance, le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon a opté pour la construction d’une cité ministérielle au cœur de la ville de Cotonou. Un ensemble de 11 bâtiments modernes avec une commodité favorable aux bonnes conditions de travail, composent cette belle infrastructure dont les travaux de construction ont démarré en février 2021. Ce mardi 14 septembre, le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a effectué une descente sur le site de 5 Ha devant abriter la cité ministérielle. Après un tour du chantier en compagnie du maitre d’ouvrage, le Ministre du Cadre de Vie a constaté la sortie des terres du premier bâtiment de la cité ministérielle. A cette occasion, Achille Houssou, Directeur générale de la société immobilière et d’aménagement urbain, a fait constater à la délégation la présence des prestataires pour le démarrage et l’achèvement à bonne date du chantier. Un atout favorable à l’évolution des travaux. « Le premier bâtiment est déjà visible et d’ici à fin décembre, on atteindrait le dernier niveau pour les trois premiers bâtiments », va-t-il faire savoir. Le Ministre du Cadre de Vie s’est réjoui de cette bonne nouvelle. « Nous avons vu que le chantier a démarré et nous sortons les infrastructures du sol pour que les 11 bâtiments prévus puissent monter. C’est satisfaisant », a exprimé José Didier Tonato. Il a encouragé l’entreprise en charge des travaux à garder le rythme du travail observé. « C’est une infrastructure que nous attendons impatiemment. Il y a beaucoup de ministères qui ne sont pas dans des conditions décentes pour travailler et c’est pour cela que lors du PAG1, ce projet a été voulu par le Chef de l’Etat », a-t-il poursuivi. Au bout du rouleau, 10 bâtiments R+5 pour les cabinets ministériels, 1 bâtiment R+3 pour le parking et d’autres aménagements composeront cette belle infrastructure dont la fin des travaux est prévue pour 2023.

Rastel DAN