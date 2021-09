Audience Paul Hounkpè/Conseil électoral: Les élections législatives de 2023 au cœur des échanges du chef de l’opposition

Le Chef de file de l’Opposition et le président du Conseil électoral

Le Chef de file de l’Opposition béninoise, Paul Hounkpè à la tête d’une délégation des membres du Bureau Exécutif de son parti, Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), a été reçu ce mercredi 8 septembre en audience par le président du Conseil Électoral et certains membres de son Bureau. A cette rencontre, le premier responsable de l’Opposition a félicité le président du Conseil électoral, l’ancien Ministre Sacca Lafia et son bureau pour leur désignation. Aussi a-t-il saisi l’occasion pour attirer leur attention sur l’important rôle qui est le leur pour le maintien de la paix au Bénin. A ce propos, Paul Hounkpè a exhorté le Conseil électoral à procéder à temps à la clarification des conditions de participation des partis politiques aux prochaines élections, afin que le Bénin ne connaisse plus les situations conflictuelles jadis enregistrées du fait de certaines clarifications de la Commission électorale nationale autonome d’alors. Par ailleurs, le Chef de file de l’Opposition a abordé avec Sacca Lafia et son bureau des sujets relatifs à la mise en place de la Liste électorale informatisée, l’association des partis de l’Opposition aux grandes stratégies et actions du Conseil électoral, le financement public des partis politiques et autres. Pour Paul Hounkpè, il est important que le Conseil électoral prenne les dispositions pour garantir des élections inclusives, pacifiques, libres et transparentes. Sa démarche a été saluée par le président du Conseil électoral, Sacca Lafia qui a partagé la pertinence des préoccupations du Chef de file de l’Opposition et a fait observer que la mise en place de la Liste électorale dépend désormais d’une autre structure sous tutelle du ministère de l’intérieur. Il a aussi souligné que le Conseil électoral qu’il dirige attend encore deux de ses membres pour être au complet afin d’être vraiment opérationnel. Toutefois, il a promis jouer le rôle qui est le sien pour démarrer les grands chantiers surtout en ce qui concerne l’organisation des prochaines élections. A propos du financement public des partis politiques, Sacca Lafia a promis porter la préoccupation au niveau du Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, tout en invitant les autres partis politiques à s’inspirer de l’exemple du Chef de file de l’Opposition, Paul Hounkpè.

Laurent D. Kossouho