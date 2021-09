Sortie d’ouvrage intitulé L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : « En français, s’il vous paît! »

Dr. Eric ADJA, sort un livre plaidoyer pour un partenariat francophone de l’intelligence artificielle

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : « En français, s’il vous paît! ». Eléments pour un partenariat francophone de l’intelligence artificielle.

Sous la direction du Dr. Eric ADJA, préface de Steve GENTILI.

A paraître le 16 septembre 2021, Editions AFRIA Media, ce livre constitue un plaidoyer en faveur de la diversité linguistique et culturelle et d’un véritable partenariat scientifique, technologique et économique entre pays francophones, en matière d’intelligence artificielle. En effet, l’IA bouleverse nos vies et impacte nos sociétés. De nombreuses opportunités économiques se créent, ouvrant des perspectives d’emplois, d’amélioration du niveau de vie global et d’atteinte des objectifs de développement durable.

Pour participer pleinement à cette quatrième révolution qui se déroule en temps réel, les auteurs invitent les états et gouvernements de l’espace francophone à saisir les opportunités de l’IA, en investissant dans la formation des jeunes et des femmes ainsi que dans la transformation numérique des entreprises.