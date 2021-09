Randonnée pédestre de la CARP: L’édition 2021 déjà en cours au Bénin, la présidente Marie Laure ESSAN séduite !

La confédération africaine des randonnées pédestres (Carp) tient au Bénin, sa rencontre des acteurs de la zone ouest. Les activités entrant dans le cadre de ladite rencontre ont été lancées officiellement le mercredi 1er septembre 2021. Ceci, à travers une cérémonie inaugurale tenue au Fitheb et présidée par la président de la Carp, madame Marie Laure ESSAN. Cette dernière, très heureuse de voir la fédération béninoise de sport pour tous, tenir le pari de l’organisation a salué non seulement le dynamisme de président Imorou Sofiyanou et toute son équipe, mais aussi, l’engagement et l’accompagnement du gouvernement béninois à travers le ministre des sports Oswald Homeky dans la réussite de cet évènement. «La confédération de la randonnée pédestre rassemble toutes les fédérations qui œuvrent pour le développement du sport pour tous en général ; et celui de la randonnée pédestre et les disciplines associées et intégrantes en particulier. Elle a été portée sur les fonts baptismaux à Abidjan à l’issue des travaux qui ont regroupé 15 pays», a-t-elle souligné. Le président Sofiyanou de la fédération béninoise tout en souhaitant la bienvenue aux membres des 7 délégations qui prennent part à ce rendez-vous, les a invité à «l’observation stricte des gestes barrières au covid 19». Présente, madame Céline représentant le directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et des loisirs, a félicité les dirigeants de la fédération béninois qui, malgré le contexte difficile, n’ont ménagé aucun effort pour l’organisation dudit évènement. «Connaissant votre sens élevé d’organisation, je ne doute point de la réussite des différentes activités », a-t-elle souligné après avoir rappelé les raison de la présence du Fndajsl aux côtés des organisateurs de cette rencontre. « C’est pour encourager la mise en œuvre de cette randonnée pédestre dont les bienfaits sur la santé des participants ne sont o=plus à démontrer », a-t-elle indiqué. Lancée donc, cette rencontre est l’occasion de plusieurs activités. La formation des moniteurs sur le thème : «La Randonnée pédestre au service du développement» démarrée dans la soirée du mercredi se poursuit le jeudi par la phase pratique. Cela fera suite à une conférence débat. Le vendredi, on aura droit à la compétition de randonnée d’endurance qui aura lieu sur la route des pêches (10km). A la suite, les randonneurs se donneront rendez-vous le samedi matin pour la grande randonnée populaire longue de 31km500. Pour cette avant dernière activité au programme de cette rencontre, le départ sera donnée à la fin pavée de la route qui mène sur la plage de Fidjrossè pour arriver à Ouidah précisément à la porte du non-retour. Pour la clôture de l’évènement, il est prévu une cérémonie de remise de trophée qui aura lieu au centre de promotion de l’artisanat (CPA).

A souligner que lors de la cérémonie de lancement, les participants ont rendu un hommage au Vice-président de la Carp, Mr Libass, décédé il y a quelques semaines.

Anselme HOUENOUKPO