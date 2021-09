Covid 19/Sport: Le gouvernement béninois suspend à nouveau les évènements sportifs

Le sport encore à l’arrêt au Bénin. C’est la décision prise en conseil des ministres ce mercredi 1er septembre 2021, par le gouvernement béninois. En effet, après les vacances gouvernementales, le Conseil des Ministres, compte tenu de l’évolution grandissant du nombre de cas de covid 19 et surtout du nombre de personnes qui en meurent, n’a trouvé mieux que de suspendre les manifestations sportives. «Suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux», lit-on dans le compte rendu. Ceci du fait de la recrudescence des cas de COVID-19 avec des pertes en vies humaines. A ce jour, 15.932 cas confirmés ont été enregistrés dont 4834 encore sous traitement et 131 décès. «Au cours de la seule semaine du 16 au 22 août, il y a eu 2300 nouveaux cas dont 7 décès», informe le compte rendu qui, par la même occasion, autorise les compétitions à caractère international. Il n’a pas manqué de fixer conditions de rigueur à respecter. «Les compétitions à caractère international peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff», retient on.

Anselme HOUENOUKPO