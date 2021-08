Vicentia Boco à propos des polémiques autour des obsèques de Rosine Soglo: «Il n’a pas été retenu un quelconque tissu à porter par les amis et connaissances»

Vicentia Boco

L’ancienne Ministre de l’enseignement supérieur, Vicencia Boco, présidente du comité chargé de l’organisation des obsèques de l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo, a animé un point de presse le jeudi 26 août 2021. Face aux professionnels des médias, elle a apporté des clarifications par rapport aux nombreuses rumeurs dans le cadre des obsèques de l’épouse de l’ancien président Nicéphore Soglo. Entre autres sujets abordés, le code vestimentaire et le programme du déroulement des obsèques de l’illustre disparue. « En ma qualité de présidente du comité d’organisation, j’ai souhaité de prendre la parole pour quelques clarifications. La première, c’est que nous avons entendu et lu sur les réseaux sociaux et les médias un certain nombre de commentaires et de débats. Je voudrais à l’endroit de la population dire que tout ce qui est dit aujourd’hui n’a aucun fondement », a-t-elle fait comprendre. À l’en croire, la famille Soglo se réserve le moment et le droit de porter à la connaissance du public, toutes les décisions relatives aux obsèques de Rosine Vieyra Soglo. « Dans le cadre de ces obsèques, il n’a pas été retenu un quelconque tissu à porter par les amis et connaissances », a confié l’ancienne ministre avant d’expliquer que le code vestimentaire sera communiqué en temps voulu surtout que la pandémie actuelle oblige à prendre quelques précautions et à faire économie du portefeuille pour les concitoyens. La présidente du comité mis en place pour l’organisation des obsèques de Rosine Vieyra Soglo a rassuré les uns et les autres que toutes les informations utiles seront transmises le moment venu afin que toute la population puisse au moins de loin et de prêt participer aux obsèques de Rosine Vieyra Soglo.

Alban Tchalla (Stag.)