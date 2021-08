Tractations pour la création d’un cadre de concertation de l’Opposition: Le parti Mpl accepte la main tendue du Chef de file de l’Opposition Paul Hounkpè

Le parti Mouvement populaire de libération (Mpl) a marqué son accord de principe pour la mise en place du cadre de concertation de l’Opposition uniquement pour réclamer des élections législatives inclusives, le traitement des questions liées à l’apurement de la Liste électorale et discuter sur les questions de développement, du chômage et de l’emploi des jeunes. C’est la plus grande résolution issue de la rencontre tenue le jeudi 26 août dernier entre le Chef de file de l’Opposition Paul Hounkpè et une délégation du parti Mpl conduite par le président Expérience Tèbè. En effet, à cette rencontre, le premier responsable de l’Opposition béninoise a informé ses hôtes de la nécessité de créer un tel cadre avec les partis politiques qui se réclament de l’Opposition afin de définir les points communs de lutte, les stratégies pour l’atteinte des objectifs communs et l’élaboration d’un mémoire sur les exigences et recommandations de l’Opposition face au régime de la Rupture, fait savoir un communiqué publié par le parti Mpl. Dans sa prise de parole, le président Expérience Tèbè a souligné qu’au-delà des émotions et sensations sous forme de critiques, ou de querelles de personnes, cette initiative est louable. Il a souhaité au nom de sa formation politique, le Mouvement populaire de libération, que tout se fasse pour que les élections législatives de 2023 soient totalement inclusives et ouvertes à tous avant de marquer l’accord de principe du parti pour la mise en place du cadre de concertation ou plateforme de l’Opposition suite à la demande du Chef de file de l’Opposition Paul Hounkpè.

Lire l’intégralité du communiqué

Faisant suite favorable à l’invitation adressée par le Chef de file de l’opposition au parti MPL, le Président du Mouvement populaire de libération et une délégation ont répondu présents à la rencontre d’échanges ce jeudi 26 août 2021 à partir de 11heures. À l’entame de la séance, le chef de file de l’opposition Monsieur Paul HOUNKPE nous a tenu copie du décret portant sur sa nomination et a mis l’accent sur les difficultés liées au fonctionnement et à l’exercice de ses attributions de chef de file de l’opposition, avant de nous faire le point des actions menées depuis sa nomination, notamment la rencontre avec les institutions de l’Etat pour présenter et plaider pour un bon fonctionnement de l’institution qu’il incarne, enfin il a souhaité et sollicité l’adhésion du MPL à la création d’un cadre de concertaion de l’opposition avec les partis politiques qui se réclament de l’opposition afin de définir les points communs de lutte, les stratégies pour l’atteinte des objectifs communs et l’élaboration d’un mémoire sur les exigences et recommandations de l’opposition.

En prenant la parole, Expérience TEBE, Président du parti MPL a dit qu’il fait partie des premiers à fustiger les actions isolées du chef de file et donc l’initiative, au-delà des émotions et sensations sous forme de critiques de tel ou tel, ou de querelles de personnes, ne servant à rien, est louable. La seule chose que le MPL souhaite est que tout se fasse pour que les élections législatives de 2023 soient totalement inclusives et ouvertes à tous. Pour finir, le Président du MPL a marqué son accord de principe pour la mise en place du cadre de concertation ou plateforme de l’opposition uniquement pour réclamer: des élections législatives inclusives, le traitement des questions liées à l’apurement de la Liste électorale et discuter sur les questions de développement, du chômage et de l’emploi des jeunes.

Le Président,

Expérience TEBE

Laurent D. Kossouho