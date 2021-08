Partenariat TCI Bénin, JLT et mairie de Cotonou: Les acteurs méritants reconnus ‘’Champions en Planification familiale’’

L’adjointe au maire Irène Behanzin remettant un tableau à l’un des acteurs méritants

Les Jeunes Leaders transformationnels de Cotonou (JLT) ont pris part, ce vendredi 27 Août 2021, à la célébration de la journée de la planification familiale. Cette rencontre qui a connu la présence de la troisième adjointe au Maire Irène Françoise BEHANZIN, représentant le Maire Luc Sètondji ATROKPO, a été l’occasion de gratifier tous les acteurs Champions en Planification familiale ayant participé à la réussite de la mise en œuvre du programme PF/SSRAJ dans la ville de Cotonou en partenariat avec TCI.

La plateforme TCI Afrique de l’Ouest francophone œuvre pour une implémentation du volet santé sexuelle et de la reproduction dans les pratiques des jeunes adolescents pour permettre à la jeunesse de réaliser son plein potentiel. En effet, mission a été confiée depuis quelques années à une dizaine de Coachs, leaders religieux qui ont pendant longtemps assuré la sensibilisation dans les localités auprès des populations. Ils ont été faits Champions en Planification familiale au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la salle de conférence de la Direction départementale de la santé (DDS) du Littoral. Au nom de ses pairs, la présidente des Jeunes Leaders transformationnels de Cotonou (JLT) Nisette Samba a remercié l’équipe de la Municipalité de Cotonou dirigée par le Maire Luc Sètondji Atrokpo pour le respect de ses engagements et sa disponibilité. Elle a rendu un hommage à tous les JLT tout en les invitant pour leurs disponibilités pour la suite du projet.

Pour la troisième adjointe au Maire de Cotonou, Irène Béhanzin, représentant le Maire Luc Atrokpo, c’est une consécration pour ceux-là qui ont fait le plaidoyer et continuent de le faire pour une meilleure acceptation de la planification familiale au sein des communautés. Remerciements ont été donnés aux maires de Cotonou et de Calavi qui permettent la mise en œuvre du programme TCI sur leurs territoires administratifs. C’est l’occasion pour la Directrice départementale de la Santé du littoral de mettre l’accent sur l’importance et l’urgence d’un tel programme pour la réduction des morts en couche, l’autonomisation des femmes et la réduction des avortements provoqués. Elle remercie le point focal du programme TCI Bénin à la Mairie de Cotonou, Landry Dossou et par ricochet la Directrice de la plateforme TCI Afrique de l’Ouest francophone, Hawa Talla par le biais de son représentant Hugues Gnahoui, qui font beaucoup dans ce sens. Le programme TCI Bénin a déjà participé à la formation des centaines de prestataires sur l’identification systématique des besoins de la cliente en planification familiale (ISBC/PF) avec des journées spéciales d’offre gratuite des méthodes de planification sans oublier des journées spéciales d’offre gratuite des méthodes de planification familiale dans les formations sanitaires publiques. Il faut noter qu’au cours de la cérémonie, le Maire de Calavi a été fait champion de la santé reproductive pour son implication à travailler à l’épanouissement de la couche juvénile de ses localités.

Yannick SOMALON