Confédération Africaine de Badminton: Le président Michel Bau expose les avancées de la discipline en Afrique

Le président de la BCA en échange avec les journalistes

«L’Afrique est sur la bonne voie». C’est en gros ce que l’on peut retenir de la conférence de presse qu’a animé le dimanche 29 août 2021, à l’IRSP, le président de la confédération africaine de badminton, présent au Bénin dans le cadre des championnats d’Afrique U15 et U19. Appuyé par son secrétaire général, le président s’est réjoui de la présence du continent aux derniers jeux olympiques de Tokyo et surtout de l’accroissement du nombre pays où le badminton est présent en Afrique. «Aux JO l’Afrique était présent dans les cinq catégories. Dans un futur pas lointain, on aura des médailles dans les compétitions inter-continentales», a rassuré le président. Et cela va passer par une bonne préparation. C’est alors que le Secrétaire général de la confédération, le mauricien Sahir Edoo a annoncé que de bourses seront attribuées «aux vainqueurs simples dames et hommes au terme des internationaux U15 et U19».

«Il y a 10 ans on entendait que 4 ou 10 pays. Aujourd’hui on a 45 pays qui pratiquent en Afrique le Badminton. On a conscience de l’écart entre les pays. Dans les jours à venir nous allons avoir dans chaque pays des éléments qui peuvent gagner des médailles. Exemple Ouganda, Bénin et autres. Notre stratégie est de faire en sorte (les moyens) que dans chaque pays on est des calibres. Il y a toute une machine, on travaille sur le suivi», a insisté le président Bau qui a avoué être avec son comité à la recherche de matériels adéquats à tous les pratiquants africains pour faire avancer le programme Shuttle Time. «Nous sommes en pourparlers avec des partenaires qui vont nous offrir des raquettes et autres afin que nous mettons ces matériels à la disposition des fédérations, histoire d’intéresser un plus grand nombre. Il y a des projets très importants à venir pour le Badminton», a ajouté le Président de la Confédération. Présent à cette conférence de presse, le président de la fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, a précisé que le badminton est un sport nouveau dans l’espace francophone avant de remercier la Confédération pour la confiance accordée à la fédération béninoise pour abriter cette organisation (les championnats U15 et U19 qui sont en cours au Bénin). Il n’a pas manqué de remercier le gouvernement béninois à travers le ministère des sports qui met les moyens à disposition pour permettre la vulgarisation de la discipline au Bénin. Il s’est pour finir réjoui de la victoire d’un jeune béninois sur le meilleur des mauriciens présents à ces championnats d’Afrique. «Dans les années à venir le Badminton béninois va se faire entendre», a-t-il informé.

Anselme HOUENOUKPO