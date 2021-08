Vulgarisation du Teqball au Bénin: La fédération fait don de matériel dans les Collines

Une table de Teqball

Faire découvrir la nouvelle discipline sportive qu’est le Teqball. C’est ce qu’a entrepris le comité exécutif de la fédération mise sur pieds de la fédération, il y a quelques semaines au Bénin. En effet, le samedi 21 août dernier, une délégation du comité exécutif avec à le secrétaire général, Auguste Gnansounnou, a procédé à la remise d’accessoires de la discipline à l’Association sportive d’Awaya qui vient de s’affilier. Et c’est en marge de la fête identitaire d’Awaya (l’un des quatre villages de l’arrondissement de Gbaffo, dans la commune de Dassa-Zoumè) que la FéBéTeq a décidé de faire cette remise de matériels composés de ballons et d’une table Lite facilement transportable grâce à ses quatre grandes roues de diamètre 250 millimètres. Une action qui réjouit plus d’un vu que après Cotonou et ses environs, le Teqball tend ses tentacules vers l’intérieur du pays afin de susciter la pratique chez les jeunes de toutes les régions. Dah Djêkpé Alodji, Roi d’Awaya a béni l’ouverture que fait la fédération et souhaité un bon usage des matériels pour de grandes victoires de l’association. «Au nom de la Cour royale, je remercie toutes les personnes impliquées dans la remise du don», a-t-il déclaré. Pour sa part, Léonard Hessou, président de l’Association Sportive d’Awaya a reconnu que «tout le village se sent heureux à travers cette table étanche et résistante aux intempéries et aux rayons ultra-violet» dont son association vient de bénéficier. Présent à la cérémonie de remise, Florent Eustache Hessou, vice-président de l’Association de Développement d’Awaya a laissé entendre «d’entrevoir que les premiers champions de Teqball viennent d’être consacrés. Le Département des Collines va trembler depuis le village d’Awaya avec la révélation de talents locaux, nationaux et internationaux». Au nom du président de la FéBéTeq, le secrétaire général Auguste Gnansounnou a rappelé qu’à la fois éducatif et ludique, le Teqball est accessible à tous sans distinction d’âge, de sexe ou de handicap. Il a rappelé que le Teqball se joue à deux ou à quatre, sur une table inspirée d’une table de ping-pong. «Le but étant de faire le maximum d’échanges entre les deux (ou quatre) joueurs sans faire tomber le ballon. On peut utiliser les mêmes parties de son corps comme dans le football», a-t-il expliqué. Le secrétaire général de la FéBéTeq a promis d’autres actions, notamment la formation des joueurs, des arbitres, des juges et autres personnes. Une manière d’impliquer davantage ces acteurs sportifs dans la pratique et la promotion du Teqball au Bénin.

Anselme HOUENOUKPO