Savalou : L’effigie de l’artiste Adisso désormais protégée

La place Adisso à Savalou

Dans le cadre des festivités de la fête de l’igname célébrée à Savalou ce 15 août 2021, les filles et fils de la cité de Soha ont procédé à l’inauguration de la place Adisso, créateur historique du rythme traditionnel « tchingounmè ». En effet, ayant été érigée par l’ancien Roi de Savalou, Dada Tossoh Gbaguidi 13, la statue de ce patriarche jadis exposée aux intempéries, est désormais protégée par une baie vitrée. Il s’agit d’une initiative de Juliette Gbaguidi Gbéti, princesse de la Cour royale de Savalou, PDG de Beauté Ronde et présidente de l’Association Enfants Mahis du Bénin. La cérémonie a connu la présence de plusieurs descendants de l’artiste Adisso, du maire de la commune de Savalou, Dah Zogo de Lowo et des têtes couronnées de la localité. Selon les propos du président du comité d’organisation de la cérémonie d’inauguration, Théodore Agbessi, relayés par le journal Inf’au Zénith, le rythme « tchingounmè » étant une identité propre à la ville de Savalou, il s’avère indispensable de vénérer son créateur. « Ce rythme, qui a d’abord été pour le palais a été au départ royal, puis mortuaire avant de tomber dans le populaire. Et c’est une identité propre à Savalou. Cette richesse nous a été donnée par Adisso qui a créé ce rythme après son séjour en esclavage à Abomey. Nous lui rendons justice en construisant une protection autour de sa statue. Ceci dans le but d’en faire un site touristique international. Cela doit être un attrait touristique d’importance au-delà de nos frontières. Nous sommes des descendants de Gbaguidi dont les œuvres doivent être célébrées à jamais, non pas dans la division mais dans l’unité. Si nous ne travaillons pas à conserver nos valeurs, elles vont être volées et c’est ce contre quoi, je lutte corps et âme et avec la bénédiction des défunts rois de cette belle cité, a-t-il confié ».

Laurent D. Kossouho