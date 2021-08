Face à la montée exponentielle des cas graves de Covid-19: Toutes les manifestations culturelles et festives suspendues

Jean Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts

Les manifestations culturelles et festives sont à nouveau suspendues sur toute l’étendue du territoire national jusqu’au moment où les conditions de sécurité sanitaire seront réunies. Cette décision prise à travers un communiqué du comité interministériel de gestion de la crise sanitaire représenté par le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola, le Ministre des Sports , Oswald Homeky et le Ministre de l’Intérieur et la Sécurité Publique, Alassane Seidou, ce mercredi 25 août 2021, fait suite à la recrudescence des cas graves de la covid-19, de la faible couverture vaccinale dans le pays et au regard des mesures de mitigation possible. En effet depuis plusieurs semaines, le Bénin connait une hausse des cas positifs au coronavirus. A la date du 19 août dernier, le tableau sanitaire affichait plus de 3.000 cas actifs pour un total de 12.021 cas confirmés et 125 décès. Une situation bien inquiétante malgré les nombreuses sensibilisations et appels au respect des gestes barrières et aussi à la vaccination. C’est donc pour juguler cette extension de la pandémie aux fins de la maitriser que le comité interministériel de gestion de la crise en concertation avec les promoteurs des évènements culturels ont jugé bon de suspendre provisoirement les activités culturelles et festives. D’autres décisions encore plus importantes pourraient également renchérir la démarche du gouvernement Talon.

Moulikatou D. MOUSSITAFA (Stag.)