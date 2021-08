Décès dans la famille d’un diplomate béninois: Le ministre EHOUZOU pleure son fils Fulgence

Seulement quelques semaines après sa nièce Pierrette, l »ancien ministre des affaires étrangères et ancien représentant permanent de l’Union Africaine à Genève, l’ambassadeur Jean-Marie EHOUZOU , est à nouveau inconsolable. Il pleure l’un de ses enfants, Fulgence Stanislas EHOUZOU, arraché à l’affection de la famille et de ses amis, des suites d’une courte maladie. Terriblement secoué par ce décès, le diplomate de carrière n’arrête de pleurer le départ pour la félicité éternelle de son enfant avec qui il partage plus d’une cinquantaine d’année de proximité.

Communément appelé le plus gros des EHOUZOU, le regretté Fulgence partageait au quotidien avec ses proches, amis, enfants et parents des blagues et dégageait surtout beaucoup l’humilité et de franchise. Étant celui qui se met au service de tout dans la famille, principalement de tout ce qui a rapport à l’ancien ministre des affaires étrangères, Fulgence qui était à la fois, l’assistant personnel, le fils le plus aimé, le conducteur personnel, l’organisateur de tout ce qui a rapport à l’ambassadeur Ehouzou était considéré comme le bulldozer de la famille EHOUZOU, surtout à Tori, son village natal qu’il aimait appeler son fief. Tellement il s’occupait de bien d’autres choses

qui entrent dans l’intérêt com-

mun de la famille EHOUZOU que son départ laisse autour de l’ancien ministre des affaires étrangères et surtout de la famille EHOUZOU un grand vide que pleure d’ailleurs le diplomate béninois, la veuve, les enfants du regretté, ainsi que les amis et frères.

Chef d’entreprise à Cotonou, Fulgence Stanislas EHOUZOU, endormi dans le Seigneur

à Cotonou dans sa 52ème année, sera inhumé le jeudi 26 août 2021 après la messe corps présent en l’église saint Jean de Cotonou.

l’inhumation de

l’illustre disparu aura lieu dans l’intimité familiale.

