Championnats professionnels de Volley-ball: L’édition 2021 clôturée, Finances Vbc et USB Étoile filante sacrés

Les championnats professionnels de Volley-ball ont livré leur verdict. Ils ont sacré Finance Vbc chez les hommes et USB Étoile filante chez les dames. C’est après les derniers matchs de la 6e et ultime journée tenue le samedi 21 Août 2021, au Hall des Arts de Cotonou.

Trois matchs étaient au programme de cette journée de clôture de ces premiers championnats professionnels de la discipline. Il s’agit des alléchantes affiches Allada Vbc-Adjidja Vbc en hommes et en dames et surtout du match USB Étoile filante vs Vesos Vbc, déterminant pour le titre des dames.

Et pour ce qui est de ce match important, ce sont les filles de Parakou, moins fringantes en début qui ont pris le dessus 3sets à 2, après un retournement formidable de situation. En effet, mal en points, elles ont subi la loi des filles du village d’enfants SOS (Vesos) lors des 2 premiers sets. 25-15; 25-22, elles étaient à un set de perdre le match. Remontées par leur encadrement, elles se jettent dans la bataille pour leur survie. 1-0! 1-1! 2 – 2! 3-3! et 5-5! Elles font jeu égal avec leurs adversaires avant de les laisser prendre à nouveau le devant 16-13. Mais décidées à continuer la lutte, les braves de Usb Étoile Filante reviennent à égalité 18-18 puis 19-19 avant de gagner la partie 22-25. 2-1 désormais, le match se relance. Les parakoises revigorées par leur performance du 3e set ne lâchent plus rien. Elles dominent logiquement le 4ème set 25-16 avant de gagner le tie-break (5ème set) 15-10 au grand désarroi des filles de Vesos. Pour ce qui est deux oppositions entre les hommes et dames de Allada Vbc et Adjidja Vbc, elles ont tourné à l’avantage des joueurs et joueuses d’Allada. Les dames de Allada Vbc ont surpris les militaires de Adjidja en les dominant 3-0 (25-15; 25-22 et 25-15). Même score pour les hommes, qui ont plié le match (25-18; 25-21 puis 25-23).

Le président de la fédération béninoise de volley-ball, Ali Yaro, s’est dit satisfait de la tenue de ces championnats. «Nous avons pris le pari d’organiser cette compétition et je vous rassure que nous sommes entièrement satisfaits», a-t-il déclaré promettant faire le point avec son comité pour «voir ce qui est à améliorer». Il n’a pas manqué de saluer la qualité l’adhésion de tout le public sportif béninois et surtout la discipline et le fair-play qui ont été observés au niveau de toutes les équipes participantes.

Trophées individuels

Meilleur service dame: Adama Arouna (Etoile filante)

Meilleur service homme: Moukaila Tidjani (Finances)

Meilleure passeuse dame: Issa Baké ( Etoile filante )

Meilleur passeur homme: Chabi Gafarou ( Allada)

Meilleure attaquante dame: Odjo Julie ( Etoile filante)

Meilleur attaquant homme: Tabe Saleck

Meilleure block dame: Gnangbo Marou (Vesos)

Meilleur block homme: Baparape Hamid (Adjidja)

Meilleur libéro dame: Barassounon Hadjara (Adjidja)

Meilleur libero homme: Toviechde Denis (Energie)