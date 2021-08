Reconnaissance des mérites d’un cadre parlementaire promu DC à la Cour Suprême: Le président Vlavonou et le personnel parlementaire honorent Isaac Fayomi

L’administration parlementaire et le Président de la 8ème législature, Louis Gbèhounou Vlavonou ont rendu ce vendredi 20 Août 2021 un vibrant hommage à Monsieur Isaac Fayomi, un ancien cadre émérite de la deuxième institution de l’Etat respectivement au poste de Directeur des Services Législatifs (DSL) et puis Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) du Président de l’Assemblée nationale. A travers cette cérémonie le personnel parlementaire et les membres du cabinet du Président célèbrent un cadre exemplaire désormais au service du Président de la Cour Suprême au poste de Directeur de Cabinet.

C’est à travers une cérémonie faite de témoignages et de prières que l’ensemble du personnel du Secrétariat général administratif et du cabinet du Président de l’Assemblée nationale ont dit au revoir et rendu hommage à leur ancien collègue promu Directeur de Cabinet du Président de la Cour Suprême, Isaac Fayomi.

Selon le témoignage du Secrétaire Général Administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou, le Directeur Isaac Fayomi est un travailleur acharné toujours à la quête de la perfection. S’appuyant sur les neuf (9) ans passés aux côtés de l’homme sur les dix-huit qu’il a fait à l’Assemblée nationale, il estime que cette cérémonie organisée en son honneur est un mérite.

A sa suite, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou qui n’a pas voulu se faire représenter à cette cérémonie a rendu un vibrant hommage à un cadre qui a apporté son grain de sel à la construction du sanctuaire de la démocratie qu’est l’Assemblée nationale : « Vous saisissez pourquoi, c’est avec une très grande fierté que je prends part à cet important rassemblement en reconnaissance des services rendus par Monsieur Isaac FAYOMI à notre institution avec loyauté, dévouement et professionnalisme. Notre présence ici se veut ainsi l’expression : – d’un hommage mérité pour ce dévouement et cet engagement sans faille s’assimilant à un chemin de croix voire même un sacerdoce, pour le rayonnement et le développement de cette haute institution qu’est l’assemblée nationale. – d’un soutien fort à sa nouvelle destination, la Cour Suprême. En effet, Monsieur FAYOMI, forçant l’admiration lors de ses passages fulgurants dans les unités judiciaires de notre pays, pulvérisant le score de longévité au poste de Directeur des services Législatifs (16 ans), ouvrant et animant avec brio le poste de Directeur Adjoint de Cabinet, s’est inscrit dans la lignée des personnes ressources, sources d’inspiration pour l’ensemble du pays. Je ne dirai pas plus sur ce cadre, c’est un exercice périlleux de vouloir présenter un homme suffisamment connu… » a témoigné l’autorité parlementaire.

A son tour, le récipiendaire a introduit ses propos par une action de grâce : « Mon âme bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint Nom ! Mon âme bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits !

C’est à travers ce Psaume 103 que je salue la communauté ici présente.

Avant tout propos, je voudrais saisir cette occasion pour louer le Grand Architecte de l’Univers, Maître des temps et des circonstances qui a permis ces retrouvailles… », tels sont ses premiers mots avant les remerciements à l’endroit du Président de l’Assemblée nationale. Selon la confidence faite par le Directeur de Cabinet du Président de la Cour Suprême, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a été d’un grand soutien pour lui depuis qu’il a mis pied à l’Assemblée nationale en 2003 : «…Permettez-moi ensuite de remercier du fond du cœur, le Président de l’Assemblée nationale qui m’a davantage révélé et qui, en dépit de son agenda très chargé, a tenu à être parmi nous. Comme je l’ai rappelé lors de la passation de charges, il m’a pris en sympathie depuis 2003.

Monsieur le Président.

Cette cérémonie vous honore. Elle me fait énormément plaisir d’autant que, de mon vivant, elle vient consoler mon âme. En effet, mes sacrifices durant dix-huit ans à l’Assemblée ont connu des moments de chagrins. Oui ! Vous faites partie des rares Autorités à connaître ces choses-là. Un seul exemple. Evacué en France le 09 septembre 2005, aucun appui de l’Assemblée ne m’a été porté. Un responsable et pas des moindres a osé me dire : ‘’l’assurance ne pourra pas vous prendre en charge’’. J’eus recours à la procédure complexe du Ministère en charge de la santé avec l’aide de Flavien SETONDJI, de regretté mémoire.

Je partis et revins de l’hôpital Georges POMPIDOU. Aussitôt je me remis au travail sans même bénéficier de convalescence. Contrôle prévu pour deux ans plus tard n’aura pas lieu, Dieu aidant. Le cardiologue m’annoncera que le pire est passé ! Vous me révèlerez plus tard, que c’est pour corriger ces injustices que je vivais sans crainte et sans plainte et, pour bien d’autres raisons que vous avez décidé de servir encore à vos côtés après la fin de mon séjour à la Direction des services législatifs où je fus seize années. C’est encore vous qui avez approuvé ma promotion à la tête du Cabinet de la Cour suprême. Monsieur le Président, ma prière est que la providence divine ne vous abandonne jamais ! » a-t-il témoigné.

Signalons que Monsieur Isaac Fayomi a battu tous les records de longévité au poste de Directeur des Services législatifs (16 ans) à l’Assemblée nationale. Pour la jeune génération de fonctionnaires, il reste un exemple de combativité, d’intégrité et de probité au service de la nation.

Fidèle KENOU