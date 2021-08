Championnats d’Afrique U15 et U19 de Badminton: Les jeunes badistes de 15 pays africains se défient à Ouidah

Le Bénin abrite depuis le dimanche 22 août 2021, les Championnats d’Afrique U15 et U19 de Badminton. Compétition de la confédération africaine de badminton, ces championnats qui se déroulent à l’institut régional de santé publique (Irsp) de Ouidah regroupent 15 pays. La cérémonie d’ouverture desdits tournois a été l’occasion pour le président de la fédération béninoise, Aubin ASSOGBA, de dire ses reconnaissances à confédération qui n’a pas hésité pour confier l’organisation au Bénin. Il a ensuite salué les délégations qui ont fait le déplacement et a invité tous les participants au respect des gestes barrières. La vice-présidente de la confédération africaine de badminton, Odette Asembé, a souhaité un bon déroulement des matchs afin que les meilleurs athlètes puissent se distinguer dignement. Les rencontres, démarré le dimanche 22 août et vont prendre fin le 1er septembre 2021.

Les sud-africains dominent les internationaux du Bénin

En prélude à cette compétition, la fédération béninoise que préside Aubin ASSOGBA a organisé l’édition 2021 des internationaux de Badminton du Bénin. Cette 4ème édition de ces internationaux dont les matchs ont été joués du 18 au 21 août 2021 au gymnase de l’Institut régionale de santé public (IRSP) de Ouidah, a été dominé par les sud-africains. Bien représenté, le pays a remporté 3 des 5 tableaux notamment en simple dames, double dames et double mixte. En simple dames au niveau du simple dame, c’est Johanita Scholtz qui a arraché la victoire face à Deidre Laurens dans duel 100% sud-africain. Au niveau du double dame et du double mixte, le public a eu droit également à des duels 100 % sud africains. Le Nigéria a décroché la médaille d’or grâce à sa doublette chez les hommes qui est composée de Gidéon Babalola et d’Habeeb Temitope Bello. Au niveau du simple homme, c’est l’Indien Aman Farogh Sanjay qui arraché la médaille d’Or à Dmitriy Panarin du Kazakhstanen deux sets (21-13 ; 20-17).

Présent à ces Internationaux de badminton du Bénin, Sahir Edoo, secrétaire général de la Confédération africaine de badminton n’a pas caché sa satisfaction. « Comme les trois précédentes éditions, cette quatrième édition a été superbe. Le niveau monte en puissance depuis 2017» souligne-t-il. Il relève que «malgré la pandémie et malgré les restrictions de voyage, nous voyons qu’il y a pas mal de pays qui ont été présentés pour l’Open notamment les pays hors de l’Afrique. On a vu l’Inde gagné la médaille d’Or en simple homme. On a vu le Kazakhstan et l’Allemagne qui étaient là mais également les pays africains. On a l’Afrique du Sud qui est venu avec pas mal d’athlètes».

A souligner que la quatrième édition des internationaux de badminton du Bénin a réuni plusieurs pays venus de trois continents que sont l’Afrique, l’Europe et l’Asie, notamment l’Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Burkina Faso, l’Inde, le Kazakhstan, l’Allemagne et le Bénin, pays hôte de la compétition.

Anselme HOUENOUKPO