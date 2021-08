US Open 2021 : Enjeux !

Sur le plan sportif, l’US Open fait partie des compétitions majeures les plus suivies dans le monde, surtout par les amoureux de la petite balle jaune. Celle qui se déroulera cette année a un goût très particulier parce qu’elle présente plusieurs enjeux non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan sanitaire.

US Open 2021 : une nouvelle génération prête à en découdre avec l’ancienne !

Le monde du tennis professionnel compte aujourd’hui plusieurs jeunes très prometteurs qui ont soif de victoires et de titre pour étoffer leur carrière. Dans le même temps, l’ancienne classe persiste à rester très active sur les courts pour alourdir leur palmarès déjà bourré de titres, de victoires et de décoration à l’image de Rafael Nadal pour une statue a été érigée dans l’enceinte de Roland Garros.

Du côté des hommes, si Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Roger Federer ne veulent pas laisser la place aux jeunes comme Dominic Thiem, Dimitri Medvedev, Alexander Zverez, Stefano Tsitsipas ou encore Rublev sont toujours prêts à aller au combat pour leur notifier qu’il est temps que leurs aînés leur laissent place pour qu’ils puissent écrire aussi leur histoire.

Au niveau des femmes, la reine Serena Williams s’entête à rester sur les court de tennis pour glaner un dernier Grand Chelem avant de prendre sa retraite. Mais pour y parvenir, elle va devoir écraser de nouvelles joueuses comme Naomi Osaka, Simona Halep ou encore Andreescu qui ont toujours un appétit vorace sur les courts surtout quand il s’agit d’affronter la reine qui rêve de se retrouver au sommet de la discipline aux côtés de Margaret Smith Court.

Une compétition qui suscite beaucoup de pari en Suisse

En Suisse cette compétition a énormément de succès. Plusieurs amateurs de tennis n’hésitent d’ailleurs pas à tenter de gagner de l’argent en pariant sur l’US Open !

Nadal et Djokovic au sommet, mais ne font plus peur !

De Nadal à Djokovic, l’envie de gagner d’autres titres pour davantage assoir leur domination dans le monde du tennis est manifeste puisqu’ils n’ont jamais renoncé à une compétition. Mais entre l’envie et le temps qui passe, l’âge de ces deux mastodontes avances et les pépins physiques s’enchaînent pour parfois les obliger à abandonner ou refuser de participer à une compétition. Certes, ils ne sont pas encore au bout de leur force et veulent vendre leur peau très chère avant de se retirer des courts de tennis, mais cette volonté ne suffit pas pour faire face à une jeunesse qui a des dents très longues pour croquer tout sur son passage. Mais pour cette saison, rien n’est gagné d’avance. Les dés sont jetés et chaque joueur doit fait preuve de d’endurance et de compétitivité pour décrocher cet US Open qui celui de tous les enjeux.

Federer : un retour en force, mais pas gagné d’avance !

Roger Federer devrait souffle sa quarantième bougie cette année. Pour certains, c’est le moment pour ce recordman de se retirer. Mais Federer n’est pas du même avis qu’eux puisqu’il se sent encore capable de jouer la carte de l’expérience face aux jeunes pour décrocher peut-être un titre avant de se retirer. Son retour ne fait pas peur à la jeune génération, mais pour les observateurs de ce sport, ce come-back de l’un des joueurs les plus titrés doit être scruté de très près.

Serena Williams ou le rêve ultime du sommet !

Federer, Nadal et Djokovic ne sont pas les seuls vétérans qui rêvent d’un dernier sacre. Serena Williams est aussi en pole position pour un dernier Grand Chelem malgré ses 40 ans. Un dernier titre qui lui permettra d’avoir une place autour de la même table que la célèbre joueuse Margaret Smith Court qui remporte un Grand Chelem de plus qu’elle dans l’histoire de la WTA. Mais elle n’obtiendra pas cette place aussi facilement puisque Naomi Osaka, celle pour qui elle est l’idole ne ménagera aucun effort pour l’empêcher d’y arriver. En dehors de Naomi, Angelique Kerver, Bianca Andreescu ou encore Simona Halep seront aussi de la partie pour lui barrer la route. Pour un dernier sacre, Williams doit relever un sacré défi pour que son nom soit inscrit au panthéon de la WTA.

US Open 2021, un défi sanitaire à relever !

Compte tenir de la crise sanitaire actuelle causée par le coronavirus, les organisateurs de l’US Open et l’équipe médicale ont du mal à donner leur OK pour le retour des spectateurs dans les tribunes. Pourtant, ces derniers brûlent d’envie de faire leur retour sur les courts pour apporter tout leur soutien aux joueurs. Certes, le respect de gestes barrières sera de rigueur si le public doit faire son retour. Mais est-ce que ce serait suffisant pour qu’on n’enregistre pas de nouveaux cas de contamination ?