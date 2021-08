Jeux paralympiques Tokyo 2020: Le Cnp du Bénin confirme la présence de deux athlètes

Les athlètes et le Dtn debout derrière les membres du Comité exécutif du CNP Ben

Les jeux paralympiques Tokyo 2020 auront lieu du 24 août au 5 septembre à Tokyo au Japon. Le Bénin sera représenté par deux athlètes. Il s’agit selon le président du comité national paralympique du Bénin (Cnp Ben), Rahman Ouorou Barè qui a animé une conférence de presse le mercredi 18 août 2021, de Fayssal Atchiba, spécialiste du 200m et Marina Houndalowan, spécialiste du lancer de poids. Ces deux athlètes paralympiques issus de la discipline para athlétisme seront accompagnés par trois officiels. La délégation béninoise qui sera donc composée de 5 membres, quitte Cotonou le 20 août prochain. «Nous avons introduit les dossiers de trois athlètes. Mais, finalement, ce sont ces deux-là qui vont essayer de hisser haut le drapeau du pays à cette compétition», a déclaré le président qui sollicite le peuple pour accompagner comme il se doit ces ambassadeurs pour de meilleurs résultats. Présent à cette conférence de presse, le directeur technique national, Allassane Zimé, a rassuré au vue de l’expérience des athlètes retenus. «Notre chance est que nous avons des habitués. Avec eux, nous avons essayé de régler ce qu’il faut pour que tout prenne comme on le souhaite. Fayssal Atchiba et Marina Houndalowan seront parmi les meilleurs», a-t-il fait savoir. Pour leur part, les athlètes se disent prêts pour en découdre. «Je suis prêt pour affronter cette compétition que j’ai préparée depuis 5ans. Je compte sur ma volonté qui est ma source de motivation. Je me sens comme une personne valide», a informé Fayssal Atchiba. Marina Houndalowan, elle, a soutenu qu’elle a à «faire à des êtres humains» et qu’elle sait qu’elles vont s’affronter dignement pour que la meilleure gagne». Pour finir, le président Ouorou Barè a salué l’engagement de tout le staff et surtout des coachs qui travaillent énormément pour la réussite de ce sport. Il a profité de ce rendez-vous pour informer sur la tenue prochaine des championnats nationaux paralympiques. «Ces championnats auront lieu à Ouidah. Ceci dans l’optique de promouvoir ces sports suivant la volonté des autorités et notre politique de développement du paralympisme chez nous», a annoncé le président.

Anselme HOUENOUKPO