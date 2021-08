Confédération africaine de randonnée pédestre (Carp): Les activités de la Rencontre de Zone ouest africaine au Bénin dévoilées

Le Comité d’organisation de la rencontre de la Zone ouest africaine de la Confédération africaine de randonnée pédestre (Carp) qui aura lieu du 1er au 5 septembre 2021, a animé une conférence de presse, le jeudi 19 août 2021. C’était l’occasion pour les membres dudit comité de dévoiler les activités au programme de cette rencontre pour laquelle «2500 à 3000» participants sont attendus. «Nous attendons des participants de la Côte-d’Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Nigéria et bien entendu du Bénin», a souligné leprésident de Ligue Littoral Olympe Cossi Houndje, avant de préciser que «cette randonnée a pour objectifs de créer un cadre de rencontre pour un partage d’expériences entre fédérations membres de la Carp, d’organiser des compétitions de Randonnée pédestre pour la détection des meilleurs athlètes des fédérations, de concrétiser un projet d’organisation harmonisée d’un grand rassemblement de randonnée populaire national, sous régional voir continental et de rendre visible les actions des fédérations surtout informer les populations». Parlant des activités il faut retenir qu’on aura diverses compétitions (Fitness, randonnées pédestres), mini-randonnées pédestres, Assemblée générale de la Carp, formation des moniteurs, panel sportif sur le thème central suivi de diverses communications et la grande randonnée du samedi 4 septembre qui aura lieu sur la Route des Pêches sur une distance de 32km500 le long du littoral de l’Océan Atlantique. Il y aura également une soirée de Gala et de distinction à la salle Célébrité de Ouidah. Parlant des dispositifs pour la tenue sans faille de l’évènement pour lequel la présidente de la Carp, Marie Laure Essan était à Cotonou du 5 au 8 juillet dernier, on retient que le comité est à pieds d’œuvre. «Les dispositions sécuritaires, sanitaires et logistiques ont été prises pour que la fête ait lieu», a affirmé Le Colonel Djimenou. Pour sa part, Dorcas Carmelle Codjia dont l’agence assure les relations entre les partenaires et la communication a convié les férus à un accompagnement massif.

