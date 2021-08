Aménagement et bitumage de la corniche-Est de Cotonou: Alain Orounla et les autorités municipales à pied d’œuvre

Le Préfet Alain Orounla et ses agents sur le site

Dans le cadre de sa mission relative à l’assainissement, la mairie de la ville de Cotonou a procédé à la sensibilisation des populations sur la libération des emprises de la « corniche-Est » qui prendra corps incessamment dans ladite ville. Ce projet dont l’objectif est de contribuer à la transformation en cours de la corniche-Est de Cotonou initiée par le gouvernement est divisé en quatre sections : La 1ère Section : Ancien pont – supermarché du pont en prenant par l’embarcadère des pêcheurs à Enagnon et visible derrière St Charbel et l’hôtel du Lac ; la 2ème section : Embarcadère des pêcheurs en passant derrière l’EPP Énagnon ; la 3ème section : Clôture de l’hôtel Foyer des Marins en passant par Beergarten jusqu’à la clôture de l’hôtel PLM Alédjo ; la 4ème section : Le long de la clôture hôtel PLM Alédjo et s’achève devant la pâtisserie La Marquise. La ville de Cotonou est engagée à jouer pleinement sa contribution qui se résume pour cette première étape à la sensibilisation et la libération dans les délais des emprises pour faciliter l’évolution des travaux. Dans ce même cadre, une délégation conduite par le Préfet du littoral Alain Orounla et du Premier Adjoint au Maire Cotonou Randix Ahouandjinou a fait un tour à Dantokpa afin d’évaluer les mesures provisoires mises en place et de sensibiliser à nouveau les commerçantes. Cette visite a permis au Préfet de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de construction de cette nouvelle route, des difficultés éventuelles qui pourraient ralentir son achèvement dans les délais, la libération des emprises de la ‘’corniche-Est’’. Une visite guidée par les éléments de la Société Sogea Satom. Le Préfet a pu visiter étape par étape les différentes composantes de cette merveille pour le Bénin. « Je suis venu constater de visu l’évolution de ce chantier, mettre mes pas dans ceux du chef de l’Etat et aussi je suis venu vous dire tout l’attachement du chef de l’état par rapport à la construction de cette nouvelle route, il est très attaché à ce projet aux questions du développement qui vont impacter l’économie nationale », a déclaré le Préfet du Littoral.

Edwige Totin