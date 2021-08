Quinzaine d’actions urgentes de l’Association Aboschvi: Pour lutter contre les hépatites virales dans la commune de Zogbodomey

La photo de famille à l’issue de l’activité

« L’hépatite ne peut plus attendre », c’est autour de ce thème que la communauté internationale a célébré l’édition 2021 de la journée mondiale contre les hépatites. Occasion pour l’Association Béninoise des Organisations de la Société Civile contre les Hépatites virales (ABOSCHVi) en collaboration avec l’organisation Synergie d’Actions pour le Développement Durable (SADD-ONG) d’organiser une quinzaine d’actions allant dans le sens de lutte contre les effets de l’hépatite. En effet, du 28 juillet au 13 Août 2021, l’organisation ABOSCHVi a mobilisé vingt et deux (22) Organisations de la Société Civile (OSC) dont l’organisation non gouvernementale Synergie d’Actions pour le Développement Durable (SADD-ONG) dans la commune de Zogbodomey avec pour cible les femmes, les jeunes, les hommes et les enfants.

Ce sont entre autres les populations de Demè, Avlamè et Kotokpa dans la commune de Zogbodomey qui ont été sensibilisées. Les séances de sensibilisation ont porté sur la définition des hépatites virales, leur mode de transmission, les principales manifestations cliniques, les moyens de prévention contre les hépatites virales, les moyens de traitement et la rectification des fausses croyances et des rumeurs sur les hépatites virales. Cette sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre l’hépatite 2021, vise à présenter au public le rapport de la maladie de l’hépatite sur le plan mondial et à proposer des pistes de solutions. Venue lancer les hostilités de cette quinzaine d’actions, SADD-ONG a exhorté les populations au dépistage volontaire et à la vaccination contre les hépatites virales. Satisfaits de la mobilisation des populations pour la cause, les responsables de SADD-ONG ont pris l’engagement d’organiser périodiquement des séances de sensibilisation pour aider la population à lutter efficacement contre les hépatites virales. Et pour y arriver, l’information par rapport aux hépatites virales et une synergie d’actions entre OSC seraient de mise.

Alban Tchalla (stag)