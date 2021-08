Basket-ball – Challenge 3X3: La Fbbb et MTN donnent la joie aux pratiquants

La Fédération béninoise de Basket-ball (Fbbb) avec son partenaire MTN-Bénin a tenu la promesse d’une belle organisation. Structure organisatrice du Challenge 3X3 de basket-ball, la fédération que préside Ismahinl Onifadé a donné du plaisir et de la joie aux pratiquants, le Dimanche 15 août 2021, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

En effet, après les succès de cet évènement à Natitingou, Parakou et Abomey-Calavi, le comité d’organisation a rallié la ville à trois noms et a mis le paquet pour cette compétition qui a connu 55 équipes toutes catégories confondues étaient au départ à Porto-Novo : 4 équipes U18 Dames, 14 U18 Hommes, 7 équipes Séniors Dames et 30 équipes Séniors Hommes. Ces équipes, soutenues par un public des grands jours, ont offert un spectacle à la taille de l’évènement. Ainsi, des Paniers, rebonds, lancer franc, claquettes, dunks, shoot et clutch time ont été les plats servis. Au terme des duels, c’est l’équipe KINGDOM qui prend le dessus devant THE WOLVES par le score de 13-9, chez Séniors Hommes. Du côté des dames, c’est TEAM WINNERS qui a dominé (9-4) en finale WINNERS de Porto. Chacune des deux équipes gagnantes a remporté l’enveloppe financière de 40 mille fcfa. Chez les U18 Hommes, Team EBC a pris la 1ère place suite à sa victoire devant TEAM TARMAC par le score 11-9. Au niveau des U18 filles, Espoirs a battu LIONNES (5-1) pour décrocher tout comme les U18 hommes, les 20 milles Francs cfa récompensant les vainqueurs. Présent aux finales, le Président de la Fédération béninoise de basket-ball (Fbbb), Ismahinl Onifadé a mis en jeu de Prix Spéciaux. Il s’agissait de récompenser les meilleures équipes parmi les finalistes aux lancers francs. «Ce que j’ai vu est du basket-ball vivant, du Basket-ball populaire du basket-ball technique et individuel. Ce basket-ball permet de révéler nos jeunes. Je suis satisfait de ce que j’ai vu depuis Natitingou en passant par Parakou et Abomey-Calavi », s’est réjoui le président Onifadé qui a ajouté «les résultats obtenus rassurent le Comité exécutif que les équipes nationales de basket-ball de 3X3 du Bénin peuvent rivaliser avec leurs homologues de la sous-région». Il n’a pas manqué d’informer que son comité travaille depuis 4ans pour hisser haut le Bénin qui est actuellement 12ème meilleure nation de Basket-ball en Afrique. «Nous travaillons pour avancer avec le 3X3», a-t-il précisé.

Anselme HOUENOUKPO