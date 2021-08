Après l’obtention du Baccalauréat: La campagne d’orientation des nouveaux bacheliers démarre ce jour

Éléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement Supérieur

Annoncée il y a quelques jours par la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, la campagne d’orientation des nouveaux bacheliers sera effective à compter de ce jour, lundi 16 août 2021. Cette campagne va se tenir sur toute l’étendue du territoire national à travers des séances d’orientation sur les campus des universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements. Ces séances seront l’occasion pour les nouveaux bacheliers d’avoir plus de connaissances sur les filières de formations disponibles dans les universités. A ces séances, les nouveaux bacheliers seront également informés des principaux débouchés possibles, les conditions académiques d’admission ainsi que l’opération des choix de filières. Il faut noter que ces séances d’orientation sont organisées en prélude à la sélection et au classement des admis au Baccalauréat 2021. Elles sont prévues pour durer 4 jours.

Rastel DAN