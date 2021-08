Synere-Bénin: Anselme Amoussou réélu Secrétaire général

Anselme AMOUSSOU, CSA-Bénin

Le Secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) a été réélu à la tête de son syndicat de base, le Syndicat national des enseignants du renouveau éducatif au Bénin (Synere-Bénin). C’était à l’occasion de son 5ème congrès ordinaire tenu le vendredi 6 août 2021 à Cotonou.

Les travaux du 5ème congrès ordinaire du Synere-Bénin se sont déroulés autour du thème : « Le système éducatif béninois et la politique : quels impacts sur les performances ? ». Au cours de ces travaux, les congressistes ont procédé à l’amendement des textes fondamentaux puis à l’élection du nouveau bureau de 19 membres dirigé par le syndicaliste Anselme Amoussou. Né il y a bientôt vingt ans, le Synere-Bénin, des témoignages de responsables de syndicats amis, a réussi, au fil du temps à s’imposer dans le secteur de l’éducation comme un syndicat crédible. Et le syndicat entend jouer un rôle de pionnier dans la «rupture radicale avec les orientations actuelles, les méthodes actuelles, les jeux actuelles des acteurs», qui selon Anselme Amoussou, s’impose aux syndicalistes en milieu éducatif. Le Synere-Bénin, à en croire Richard d’Alméida, 1er secrétaire général adjoint de la CSA-Bénin, a joué un rôle important dans le score obtenu par la Confédération lors des élections professionnelles. Ce congrès a également été l’occasion pour les militants d’adopter les rapports moral et financier du Bureau exécutif national sortant.

Rastel DAN