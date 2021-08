Passation de service au cabinet du Président de l’Assemblée nationale: Moukaram Badarou s’engage à travailler en symbiose avec toute l’équipe

Passation de charges entre Moukaram Badarou, DAC entrant et Isaac FAYOMI, DAC sortant

Nommé par la décision N° 2021-076/AN/PT en date du 02 Août 2021, le nouveau Directeur Adjoint de cabinet (DAC), Moukaram Badarou a pris service le mercredi 11 Août 2021 dans la salle polyvalente de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. La cérémonie qui s’est déroulée en présence des autorités et des cadres parlementaires a permis au nouveau DAC de s’engager à travailler en symbiose avec tous les membres du cabinet pour la réussite de sa mission aux côtés de l’autorité parlementaire.

Prenant la parole, le Directeur Adjoint de cabinet sortant, Isaac FAYOMI a remercié Dieu et le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou pour sa sympathie depuis 2003 à son endroit et pour l’avoir nommé dans son cabinet depuis le 31 décembre 2019. Selon ses propos, le Président VLAVONOU est un jardinier hors pair car il lui a permis d’aller à la Cour suprême d’où il assure depuis peu la fonction de Directeur de cabinet. Tout en prodiguant des conseils à son successeur pour la réussite de sa mission, il l’a également rassuré de sa disponibilité.

A son tour, les premiers mots du nouveau Directeur Adjoint de Cabinet, Moukaram Badarou sont des remerciements à Allah qui a rendu possible cette nomination. Il a aussi exprimé de sincères remerciements au Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou pour la confiance placée en lui. Aussi a-t-il pris l’engagement de s’employer à mériter cette confiance de l’autorité parlementaire en comptant sur la contribution des membres du cabinet sous la direction de Mathieu AHOUANSOU. Le nouveau DAC souhaite voir tout le cabinet fonctionner en symbiose comme le corps humain pour relever les défis qui l’attendent aux côtés du Président de l’Assemblée nationale.

Connaissant les qualités et le secret de la réussite de son prédécesseur à ce poste, Moukaram Badarou n’a pas manqué de le rappeler : «… Vous êtes un amoureux du travail bien fait, vous êtes loyal, rigoureux…Ces qualités vous ont permis de marquer positivement les esprits. Je m’engage à vous emboîter les pas. Je vous souhaite bon vent à votre nouveau poste… » a-t-il ajouté.

Pour finir, le Directeur de Cabinet Mathieu Ahouansou a procédé à l’installation du nouveau DAC. Mais avant, il a transmis les félicitations du Président de l’Assemblée nationale et de l’institution au DAC sortant : « …Monsieur Isaac FAYOMI, vous avez montré votre efficacité au travail, vous partez dans une ambiance d’apothéose. Je vous remercie pour la manière dont vous avez accompli votre mission. Nous vous souhaitons bonne chance… » A l’endroit du DAC entrant, il a fait le même exercice : « ….Je vous félicite pour avoir obtenu du Président de l’Assemblée nationale cette marque de confiance. Je ne doute pas de votre capacité à garder la machine solide. Vous avez des qualités qui ont sans doute attiré l’attention de l’autorité parlementaire. Économiste financier, politologue, ancien préfet,….vous mettrez certainement toutes ces qualités au service du Cabinet pour relever les défis de la performance, de la loyauté et les diligences requises… » a-t-il fait remarquer.

Fidèle KENOU