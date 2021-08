Décès de l’ancienne première dame Rosine Soglo: De grandes figures du monde expriment leur compassion au Président Soglo

Une délégation envoyée par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s’est rendue le jeudi 12 août 2021 au domicile de Nicéphore Soglo à Paris pour lui adresser les condoléances suite au décès de son épouse Rosine Soglo décédée le 25 juillet 2021. C’est le Professeur Pierre Kipré , ancien ministre et ex-ambassadeur ivoirien ayant conduit la délégation qui a transmis le message de l’ancien président Gbagbo à Nicéphore Soglo premier élu du renouveau démocratique au Bénin. Outre Pierre Kipré, il y avait aussi, dans la délégation Dr Issa Malick Coulibaly ancien ministre et vice-président de la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) Affri Yobo et Fotia l’Enfant, membre du cabinet vice-président et Hervé Dubourjal, ami de l’ex-ministre Issa Malick Coulibaly. Une fois au domicile de la famille Soglo à Paris, l’ancien ministre Issa Malick Coulibaly a procédé au nom du président Laurent Gbagbo à la signature du livre de condoléances ouvert. « Au nom du président Gbagbo, nous sommes venus pleurer avec président Soglo le rappel à Dieu de Rosine Soglo première dame du Bénin, ancienne doyenne du parlement béninois et grande animatrice de la vie politique béninoise et africaine. Que son âme repose en paix et que le bon Dieu lui accorde son Paradis », a écrit Dr Issa Malick Coulibaly. Pour sa part, l’ex président béninois Nicéphore Soglo a remercié infiniment son jeune frère Gbagbo. Il s’ est dit très ému par la marque d’affection et de soutien de son homologue ivoirien. Après les échanges, le président Soglo a remis à la délégation une série de photos de lui pour le président Gbagbo. Ces photos retracent sa vie et son combat pour une Afrique libre. L’ancien chef d’État béninois reste convaincu que sa défunte épouse est toujours à ses côtés. Il a expliqué à ses hôtes avoir accompli le parcours politique qui est le sien avec Rosine Soglo. Il faut dire que la délégation avant de prendre congé du président Soglo l’a remercié pour toutes ces actions lors du séjour de nombreux ivoiriens exilés au Bénin. Elle a également remercié les autorités béninoises pour avoir facilité le séjour des exilés majoritairement proches de l’ex président Gbagbo.

Plusieurs figures emblématiques du monde expriment leur compassion au Président Nicéphore Soglo

Depuis l’annonce du décès de son épouse, l’ancienne Première dame Rosine Soglo, le Président Nicéphore Dieudonné Soglo fait l’objet de toutes les attentions. En effet, plusieurs délégations et autres émissaires des Chefs d’État d’Afrique défilent à son domicile à Paris où il séjourne actuellement, pour lui témoigner leur compassion et leur sollicitude. Du président sénégalais au président ivoirien en passant par le président français, tout le monde entier est compatissant avec l’ancien Chef de l’Etat béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il y a quelques jours, ce fut le tour des représentations diplomatiques accréditées au Bénin et plusieurs organismes internationaux qui lui ont présenté leurs condoléances à travers des communiqués officiels. Il s’agit de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, la Délégation de l’Union européenne, l’Ambassade du Japon, l’Ambassade de l’Allemagne, l’Association internationale des maires francophones, la Conférence épiscopale du Bénin, le Cabinet Goodluck Ebele Jonathan, entre autres.

Laurent D. Kossouho et Alban Tchalla (stag)