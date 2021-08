Championnats nationaux d’Escrime: Les champions 2021 connus

L’escrime béninoise fait son petit bonhomme de chemin. Comme les années antérieures, la fédération a organisé au profit des athlètes de la discipline les championnats nationaux. Cette activité statutaire de ladite fédération a eu lieu du vendredi 13 au samedi 15 août 2021 au stade de l’amitié GMK de Kouhounou. Et après les finales disputées le dimanche, Steme Ado chez les U12, Ezéchiel Zokpodo, chez les U14, Assiaka Honfo, chez les U18 et Fifa Ado, chez les filles (U18) ont été sacrés champions. Ces sacres ont été salués par la présidente du comité d’organisation, Huguette Houndolo, pour qui la pratique de la discipline gagne peu à peu du terrain. Ce qu’a encouragé et demandé d’intensifier le directeur du sport d’élite, Bonaventure Codjia, présent à la cérémonie de clôture. «Je vous encourage et salue l’effort que la fédération fait pour la promotion de cette discipline dans notre pays», a déclaré le DSE qui a poursuivi en invitant le comité exécutif à œuvrer encore plus pour que «l’escrime soit présente dans les 12 départements du pays».

Président de la fédération, Jacques Okoumassoun a remercié les autorités du ministère des sports ayant répondu à leur invitation. Il a pour finir promis que son comité exécutif ne baissera pas les bras pour ce qui est de la promotion de la discipline dont ils font depuis toujours, un objectif.

Voici quelques résultats

Catégorie 9 à 12 ans garçons

Demi-finales

Nalla Machi # Ado Steme 13-15

Hounsou Kennethys # Gonwenon Philippe 13-15

Finale

Ado Steme # Gonwenon Philippe 15-12

Catégorie 13 à 14 ans garçons

Demi-finales

N’Deme Fred # Zokpodo Ezéchiel 12-15

Tabé Mousmine # Gbovidemlan Christ 15-13

Finale

Zokpodo Ezéchiel # Tabé Mousmine 15-14

Catégorie Dames 14 a 18 ans

Ado Fifa # Adinsi Damiella 15-14

Ado Towede # Djossa Conceptia 10-15

Finale

Ado Fifa # Djossa Conceptia 15-05

Catégories 15 à 18 ans garçons

Demi-finales

Honfo Assiaka # Lougbegnon Emmanuel 15-09

Dedji Stéphane # Ahowesso Jean Pierre 15-12

Finale

Honfo Assiaka # Dedji Stéphane 15-12

Anselme HOUENOUKPO