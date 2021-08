Championnats nationaux de tennis de table, Édition 2021: Amir Adou et Chancia Lima confirment leur bonne forme

La photo de famille à l’issue de la remise des prix

Ils étaient attendus. Ils ont répondu présent. Chancia Lima et Amir Adou ont encore fait parler leur talent lors des championnats nationaux de tennis de table qui vient de s’achever. Qualifiés respectivement en finale -21, ils ont remporté les titres Seniors Dames et U-21 Garçons.

L’édition 2021 des Championnats nationaux de tennis de table ont pris fin, le jeudi 12 août 2021, au Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou. Démarrés mardi 10 août, ces championnats ont réuni plus d’une centaine de participants venus des différents clubs à travers le pays. Ils ont été l’occasion pour le comité exécutif de la fédération béninoise de tennis de table que préside Ferdinand Sounou que dégager les champions de la saison 2020-2021, aussi bien chez les filles et femmes qu’au niveau des garçons et hommes dans les catégories U-13, U-15, U-21 et séniors. Ainsi, on a Chancia Lima et Adou Amir, deux jeunes plein d’avenir dans la discipline qui ont une fois encore montré l’étendue de leur talent. Face à leurs adversaires, ils ont su élever leur niveau à chaque fois pour s’imposer. Ils ont alors remporté les titres des catégories Seniors Dames pour Chancia Lima et U-21 Garçons pour Amir Adou. Champions donc, ils donnent rendez-vous pour l’année prochaine où, ils pensent déjà conserver leur titre. «Je suis heureux d’avoir remporté le titre. Les adversaires m’ont causé énormément de problèmes, mais à la fin je les ai supplanté. Le prochain défi est de me maintenir à ce niveau pour les fois à venir », a laissé entendre la championne sénior dames. A souligner qu’à la clôture, le président Ferdinand Sounou a remercié les pongistes, les arbitres et juges, les responsables des clubs, les partenaires ainsi que les invités. «Ils ont fait de ces championnats, une grande réussite », a-t-il déclaré. A noter que les champions dans chaque catégorie sont retenus pour un camp d’entrainement qui va durer deux semaines.

Voici tous les résultats des différentes finales disputées par catégorie

Finale U-13 Filles : Akadiri Oulfath # Amadji Christ 3-0 (11-07 ; 11-05 ; 11-08)

Finale U-13 Garçons : Balogoun Emmanuel # Guedou Anjorin 2-3

Finale U-15 Filles : Adandededjan Alexandrine # Liamidi Faïkoth 0-3 (07-11 ; 09-11 ; 03-11)

Finale U-15 Garçons : Aïssi Dave # Adaminakou Romuald 3-1 (15-13 ; 8-11; 11-8 ; 11-6)

Finale U-21 Filles : Lima Chancia # Akadiri Ziadath 2-3 (11-08 ; 14-12 ; 09-11 ; 06-11 ; 11-96)

Finale U-21 Garçons : Adou Amir # Amadji Fred 3-1 (12-10 ; 11-09 ; 02-11 ; 11-06)

Finale Seniors Dames : Lima Chancia # Agueh Lynthia 3-2 (06-11 ; 11-96 ; 05-11 ; 11-05 ; 11-08)

Finale Seniors Hommes : Niyi Sanilou # Jimoh Alvaro 3-0 (11-08 ; 11-04 ; 11-05)

Anselme HOUENOUKPO