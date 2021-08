5e édition du projet «Route des pêches à la marche»: Le comité d’organisation appelle à une forte mobilisation autour de l’évènement

Le présidium lors de la conférence de presse

Dans le cadre de la tenue de la 5e édition du projet «Route des pêches à la marche», le comité d’organisation a eu des échanges avec les hommes des médias. C’était le jeudi 12 août 2021, au ministère des sports. Objectif, informé l’opinion sur les préparatifs et profiter pour solliciter la mobilisation des acteurs sportifs pour une réussite de rang de l’évènement.

Organisé par le club sportif March Pro en collaboration avec les clubs de sports d’entretien du stade G Mathieu Kerekou, «Route des pêches à la marche» est un cet évènement unique destiné à faire la promotion de la Route des pêches en cours de réalisation. Cette édition est prévue pour se tenir les 28 et 29 août prochains. Et selon le comité d’organisation, tout se passe bien pour que l’évènement puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. «Comme d’habitude, nous allons rallier Ouidah en passant par la plage de Fidjrossè à la marche. Cette année, nous attendons plus de 2000 participants. Et nous mettons déjà les petits plats dans les grands pour réussir encore ce pari », a informé le Coordonnateur du projet, Armel Ahouantchedé. Les participants vont parcourir 32Km de marche le long de la plage Fidjrossè, en passant par Togbè, Avlékété pour finir à la porte du non retour (Ouidah plage). Cette édition a pour thème: «La marche, autre moyen de renforcement du système immunitaire en ce temps de Covid-19». Pour le Coordonnateur Armel Ahouantchedé, cette édition vise, entre autres, à amener toute la population à renforcer les moyens naturels de défense de l’organisme, à contribuer à la sensibilisation sur la Covid-19, la valorisation des potentialités touristiques du «Programme National de la Route des Pêches» à travers la promotion de la marche sportive comme outil efficace de préservation de la santé, du bien-être et du vivre ensemble. Ce qui, selon ses dires, donnera le goût de la pratique quotidienne de la marche sportive aux pratiquants et amènera les populations à intégrer et adopter la pratique régulière de l’activité sportive eu égard à ses bénéfices sur la santé, le bien-être et sur le développement de la nation.

Anselme HOUENOUKPO