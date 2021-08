1ère édition du tournoi «Les Tournois de l’Union» de l’UP: La phase du Littoral lancée

Les membres de l’UP présents au lancement du tournoi dans le Littoral

Le prti politique l’Union Progressiste (UP) sonne la mobilisation de ses militants. Et pour le faire, le parti le plus populaire du pays a initié un grand tournoi de football qui se déroule sur toute l’étendue du territoire national. Organisée par zone, cette compétition dénommée « Les tournois de l’union » a vu la phase du Littoral prendre son envol, le dimanche 15 août 2021, au stade René Pleven d’Akpakpa. Pour la première journée, 2 matchs ont eu lieu. Le 1er arrondissement de Cotonou et le 2e arrondissement de Cotonou n’ont pas pu se départager. 0-0 est le score qui a sanctionné cette explication. Le second match lui a opposé le 4e arrondissement de Cotonou au 5e arrondissement de Cotonou. Tout ceci s’est passé sous les regards admiratifs du coordonnateur départemental UP, l’ancien maire de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et du superviseur départemental Imorou Bouraima sans oublier le coordonnateur du comité d’organisation du Littoral, Edgard Follikoué. A souligner que le tournoi prend fin le 28 août 2021 prochain. Après quoi, un chapeau sera tiré aux membres du comité d’organisation à savoir Imorou Bouraima, Edgard Follikoué, Quentin Didavi, Guy Ahouandokoun et Latif Bouraima, tous des rompus à la tâche.

Tous les résultats des matches de la 1ère journée

7e AR # 8e AR : 2-1

1er AR # 2ème AR : 0-0

4ème AR # 5ème AR : 1-1

10ème # 11ème : 2-0

12ème # 13ème : 1-2

Anselme HOUENOUKPO