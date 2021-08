Déclaration du Prof. Alphonse da Silva, DOB, à propos des réformes éducatives: « La politique du Président Talon se base sur l’avenir du Bénin »

Le DOB, Alphonse da Silva,

64,42%. C’est le taux de réussite au plan national à l’issue de l’examen du Baccalauréat, session de juin 2021. Cet exploit est à l’actif des apprenants, des enseignants et de tous les autres acteurs du système éducatif selon le Directeur de l’Office du Baccalauréat. En effet, interrogé sur les vraies raisons de ce fort de réussite, au terme de la cérémonie d’installation du comité de suivi des réformes de l’enseignement supérieur et des conseils d’administration des universités publiques, le Professeur Alphonse da Silva a déclaré : « les élèves ont travaillé et ont fourni un bon résultat, parce que les enseignants aussi ont mis le meilleur d’eux-mêmes. Avec le système d’Educmaster, on filtre les candidats interventionnistes qui viennent seulement voir s’ils peuvent réussir et les candidats qui sont vraiment préparés. Donc tout ceci mis ensemble a donné ce résultat qui semble étonner tout le monde aujourd’hui ». Plus de 64% de taux de réussite au Baccalauréat, c’est une première au Bénin depuis 50 ans, et cela a retenu l’attention d’autres acteurs du système éducatif dans la sous-région, à en croire le Professeur da Silva. « Nous sommes dans le contexte Uemoa et mes collègues m’ont appelé pour me demander comment cela a pu se faire et j’ai donné les raisons que je viens d’évoquer », a-t-il confié, avant de rassurer que les dispositions sont déjà prises pour qu’on puisse former cette vendange d’apprenants en multipliant les moyens pour atteindre le bon résultat, celui de former de très bons cadres au service de la Nation. « La politique du Président de la République Patrice Talon se base essentiellement sur l’avenir de ce pays, et l’avenir de ce pays, ce sont ceux-là qui viennent de réussir au Baccalauréat. Dans 5 ans, 10 ans, vous les verrez à de très bons postes, et je pense que le pays va gagner beaucoup », a conclu le Professeur Alphonse da Silva, Directeur de l’Office du Baccalauréat.

Laurent D. Kossouho