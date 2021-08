Championnats nationaux de tennis de table: La Fbtt ouvre la course au titre pour le compte de la saison 2020-2021

Lima Chancia au service pour son premier match

Les championnats nationaux de tennis de table ont démarré, le mardi 10 août 2021, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Organisés par la fédération que préside Ferdinand Sounou pour le compte de la saison 2020-2021, lesdits championnats regroupent plus d’une centaine de compétiteurs et de compétitrices. Ces pongistes répartis dans les catégories des moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 21 et seniors, aussi bien chez les dames et filles que chez les hommes et garçons vont croiser les raquettes pendant trois jours pour la conquête aux titres de champion. Lors de la cérémonie de lancement officiel, le président de la fédération, Ferdinand Sounou, a invité les différents athlètes à faire preuve de Fair Play. Il les a aussi convié à une pratique du bon jeu. Le représentant du ministère des sports, Cyrille Ahouignan a salué le comité d’organisation pour la tenue effective de cette activité statutaire. Il a ensuite appelé les juges arbitres à l’impartialité gage de choix véritable des meilleurs. «Nous voulons qu’au soir de ces championnats, que ce soit les vrais meilleurs de chaque catégorie qui soient désignés. Alors, chers juges arbitres, jugez en toute impartialité afin que cet objectif soit atteint», a-t-il exhorté.

Anselme HOUENOUKPO