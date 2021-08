Championnat national amateur de volley-ball: As Cotonou débute mal

Les matches de la phase nationale du championnat amateur de volley-ball se tiennent depuis le mercredi 11 août 2021, au Lytheb (Lycée technique de Bohicon) et au collège Mgr Steinmetz, dans la ville de Bohicon. A cette occasion, les équipes hommes et dames de As Cotonou ont été battues pour leur entrées en compétition. Elles ont la deuxième journée pour prouver qu’elles sont à ce stade de la compétition par mérite. Des autres représentants de la Ligue Atlantique Littoral (MAEC et Energie vbc), seul Maec vbc s’est imposé d’entrée. A souligner que c’est le Maire de Bohicon Ruffino d’Almeida qui a lancé lui-même les hostilités sur le terrain du Lycée technique de Bohicon. Il était pour la circonstance accompagné de tout le Conseil communal. Il s’est dit honoré de voir sa ville accueillir pour une deuxième fois de suite, une compétition nationale de volley-ball. Il a pour ce fait remercié le Comité exécutif de la Fbvb que préside Ali Yaro. Les finales auront lieu le dimanche 15 août prochain.

Les résultats de la 1ère journée et les affiches de ce jeudi

Chez les hommes

Maec # Tigre 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

As Cotonou # As Canon 1-3 (25-21, 21-25, 22-25, 24-26)

Buffles # Dynamic 0-3 (16-25, 12-25, 16-25)

Beke # Modèle 3-1(22-25, 25-24, 25-14, 25-8)

Chez les dames

Atomic # Challenge 3-0 (22-25, 20-25, 16-25)

Etincelle # JSPA 1-3 25-27, 6-25, 25-23, 12-25)

Energie # Buffles 0-3 (17-25, 15-25, 12-25)

Dynamic # As Cotonou 3 # 1(23-25 ; 25-22 ; 25-16 ; 25-21)

Programme du jeudi 12 août 2021

Chez dames

7h : Atomique # Energie

8h30 : Etincelles # Dynamic

10h : Challenge # Buffles

11h30 : JSPA # As Cotonou

Chez les hommes

7h :Maec # Buffles

8h30 : As Cotonou # Béké

10h : Tigre # Dynamic

11h30 : As Canon # Modèle

Anselme HOUENOUKPO