Témoignage après un séjour au Centre de traitement du covid d’Allada: Hospitalisé, Victor Topanou sort guéri du Coronavirus et félicite le Gouvernement

L’ancien ministre Victor Topanou

« Il y a 10 jours, 15 jours en arrière, vous ne m’auriez pas reconnu. J’ai été testé positif au Covid. J’ai été évacué après une semaine de traitement pour insuffisance respiratoire avec des séquelles sur les poumons, sur les reins », a confié l’ancien Ministre Victor Topanou au micro de la télévision nationale au sortir de son hospitalisation au centre de traitement d’Allada. Selon ses déclarations, le fait qu’il soit vite admis dans ce centre lui a permis de vite recouvrer sa santé. « Apparemment avec beaucoup de chance, je serais arrivé à Allada en temps et en heure. Les médecins m’ont assuré que j’avais des lésions de 0,25 % et qu’à 75 %, ils sont arrivés à rattraper, mais ça commence par devenir inquiétant, à fortiori lorsqu’on fait une embolie pulmonaire », a-t-il déclaré, ajoutant que le plus important lorsqu’on a le Covid, c’est qu’il faut se prendre en charge très tôt. « Les médecins m’ont dit : si vous êtes pris en charge à temps, vous ne devez pas mourir de Covid », a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, l’universitaire a été séduit par le professionnalisme des médecins et les équipements installés au centre de traitement d’Allada. En effet, le temps passé à Allada lui a permis de toucher du doigt les investissements faits par le Gouvernement dans le cadre de la prise en charge des cas positifs. « Je pense qu’il y a un professionnel extraordinaire à relever et à féliciter. Le deuxième qui frappe quand on vient à Allada, c’est les équipements. On n’a pas toujours idée. Il y a eu un investissement total. Il faut venir pour s’en rendre compte », a-t-il affirmé. Le troisième élément que l’ancien Ministre Victor Victor Topanou a salué est la gratuité du traitement. « Le top des tops, c’est la gratuité totale du traitement. Je pense qu’il y a lieu effectivement de féliciter le Gouvernement pour ce qu’il a fait », a déclaré le Professeur Victor Topanou.

Laurent D. Kossouho