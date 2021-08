Super Coupe AJSB du Faso: Le Béninois Tayé Hyppolite Sanni fait forte sensation

Le Béninois Tayé Hyppolite Sanni ici avec les trophées

Le jeudi 5 août 2021, s’est jouée de la Super Coupe AJSB (Association des journalistes sportifs du Burkina Faso) du Faso. Et au cours de ce match remporté par As Sonabel, le Béninois Tayé Hyppolite Sanni, sociétaire dudit club, a présenté une prestation émouvante, contribuant largement au succès de sa formation. En effet, le joueur béninois a rétabli la parité pour son équipe qui était menée au score (1-0, 65e) suite au but marqué par son Nicolas Koffi Dagnon en faveur de Asfa Yennenga. Déterminé, le milieu de terrain offensif a placé une tête rageuse à la 86e minute (1-1) et réveille ses coéquipiers qui vont profiter de la baisse des joueurs de l’Asfa pour inscrire un second but. Cette fois, il est l’œuvre de Issouf Sosso qui a marqué contre son camp (1-2, 89e) suite à une frappe de Koné Ibrahim. 2-1, As Sonabel ferme bien la baraque et remporte logiquement la 28e Super Coupe AJSB du Faso et succédant du coup à Rahimo. Déjà champion du Faso, le milieu de terrain, ajoute un nouveau titre à son palmarès avec l’As Sonabel. Le natif de Akpassi (Bénin), haut de ses 1m77 pour 69kg et âgé a été élu homme du match. A souligner que cette saison, le joueur de 25ans a fini 2e du classement des joueurs les plus utilisés de l’As Sonabel. Il est auteur de 8 buts et 9 passes décisives en championnat. Il se positionne déjà pour une saison 2021-2022, riche en performance pour lui.

Anselme HOUENOUKPO