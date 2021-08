Réformes dans le secteur de l’enseignement: Le Gouvernement passe à la vitesse supérieure

Le Ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané

Le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon a adopté en Conseil des Ministres le 13 juin 2018, sa nouvelle lettre de politique éducative et son plan sectoriel de l’éducation post 2015 pour la période 2018-2030. Selon ce plan sectoriel, le dispositif de formation doit être orienté de manière à assurer le passage de l’offre pyramidale centrée sur la forme scolaire d’éducation et génératrice d’abandon et d’exclusion à une offre éducative diversifiée et inclusive. Pour réaliser l’ambition de modernisation du système éducatif béninois, le Gouvernement par le biais du Ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle s’est donné comme but de doter chacun de ses systèmes d’une Stratégie nationale de développement. C’est dans ce cadre que les travaux d’élaboration de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Secondaire Général ont été ouverts le mercredi 4 août 2021 à Cotonou. « L’une des priorités du Gouvernement est l’amélioration des performances de l’éducation comme base du développement national. Il s’avère nécessaire de doter l’Enseignement Secondaire Général d’une Stratégie globale pour assurer un pilotage cohérent, efficace, rationnel en harmonie avec les orientations de développement du pays », a précisé le Ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, au cours de la cérémonie. Prenant ensuite la parole, le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a rassuré du bien-fondé de la Stratégie Nationale de relance de l’Enseignement Secondaire Général. « Dans le sous-secteur de l’Enseignement Secondaire Général, la Stratégie nationale est au cœur des réformes et vise à assurer une cohérence globale entre les différentes réformes en cours dans le sous-secteur pour l’amélioration de la performance de l’ensemble du système et à garantir son développement sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs », a-t-il fait savoir en exhortant les participants à une élaboration participative et inclusive avec l’implication de tous les acteurs clés du système éducatif dans le processus.

Rastel DAN