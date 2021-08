Prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs: Le gouvernement met fin à la transhumance transfrontalière

Le ministre Alassane Séïdou

Pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Bénin, le gouvernement entend mettre fin à la transhumance transfrontalière. De ce fait, le Bénin n’accueillera plus de moutons, de bœufs et de vaches venant d’autres pays sur son territoire à travers le phénomène de la transhumance. C’est ce qu’a annoncé le jeudi 5 août 2021, la délégation gouvernementale conduite par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou et Raphaël Akotègnon, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale à l’occasion d’une rencontre avec les populations de Tanguiéta. Au cours de cette séance qui a réuni tous les acteurs du secteur agropastoral de l’Atacora et des élus communaux, les ministres ont présenté les décisions importantes prises par le gouvernement et les actions que mènent l’exécutif pour conjuguer au passé ces litiges afin de parvenir à instaurer la paix de manière permanente. « Si on ne prend pas des mesures radicales et durables, on risque d’aller à des conflits de grande ampleur. Ce qui serait regrettable. C’est pour cela que le gouvernement a décidé de s’inscrire dans une certaine dynamique pour que la cohabitation soit pacifique entre agriculteurs et éleveurs », a précisé Alassane Séidou ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Pour Alassane Séidou, la transhumance transfrontalière a prouvé ses limites. Car, en dehors des conflits avec les agriculteurs, les déplacements incessants des éleveurs ne favorisent pas la scolarisation de leurs enfants. « On ne veut plus recevoir sur notre territoire des animaux venus d’autres pays. Il faut que chaque pays gère ses animaux. Ce mode de gestion a prouvé ses limites », a-t-il martelé en insistant sur la nécessité d’une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Et pour parvenir à réussir ce vivre ensemble, il a été créé le Haut commissariat à la sédentarisation de l’élevage dirigé par Mama Sambo. Il s’agit notamment de trouver un emplacement, garantir l’eau, faire des forages, réaliser des couloirs de passage etc, pour les éleveurs. Mais en attendant cette sédentarisation, il va falloir un changement de comportement au niveau des acteurs concernés. C’est pourquoi le gouvernement a invité les élus locaux qui ont un rôle important à jouer, à s’impliquer davantage. « Nous ne voulons plus qu’il y ait de ces conflits qui entraînent des morts d’hommes dans notre pays», a indiqué Raphaël Akotègnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Dans son message, l’autorité ministérielle a appelé les autorités locales à s’investir dans la prévention de ces conflits avec les moyens mis à leur disposition.

Alban Tchalla (Stag.)