Mise en jambe des équipes pour les coupes interclubs d’Afrique: Porto-Novo abrite le West African Challenge Cup du 14 au 22 août

Le présidium lors de la conférence de presse

Les organisateurs du tournoi de football dénommé West African Challenge Cup s’activent pour sa tenue dans les bonnes conditions. C’est ce qui ressort de la conférence de presse qu’ils ont animé le jeudi 5 août 2021, à la Cncb. A cette occasion, Sosthène Seflimi et Aubey Roland Zohoun ont informé sur la période du déroulement dudit tournoi. En effet, initiative de Aubey Sport et Monange production, la première édition de la compétition qui se veut le rendez-vous de la mise en jambe des clubs qualifiés pour les coupes africaines, aura lieu du 14 au 22 août, à Porto Novo. Pour le Directeur général du Wacc, Sosthène Sèflimi, il s’agit d’un nouveau modèle économique de gestion de la pré-saison en faveur des clubs qualifiés pour la ligue des champions ou la coupe Caf.

Il va regrouper 6 équipes réparties en 2 groupes. Il s’agira des 4 équipes étrangères à savoir : Asfa Yennenga du Burkina Faso (vainqueur de la coupe du Faso), Us Gendarmerie Nationale du Niger (champion du Niger), Akwa United du Nigéria (Champion du Nigéria), Vita club de la Rd Congo (qualifié pour la coupe CAF) et de 2 équipes béninoises nommées Loto Popo (champion du Bénin) et Buffles du Borgou (qualifiée pour la coupe Caf). «Les premiers de chaque poule joueront la finale tandis que les 4 autres formations disputeront des matchs de classement. Tout est donc mis en place que chaque équipe puisse tenir 3 matchs», a informé Sosthène Seflimi. Ainsi, Loto Popo et Buffles du Borgou ont l’opportunité exceptionnelle de faire des sparrings avec des clubs qui sont engagés dans une campagne africaine et qui ont des objectifs à atteindre. Les matchs se joueront sur le stade Charles de Gaulle de Porto Novo et le stade St Louis de Sèmè Kraké. «Les clubs qualifiés aux tournois internationaux à savoir la Ligue des champions et de la Coupe Caf ont souvent du mal pour avoir des matchs amicaux de bonnes factures. C’est donc pour permettre à ces différents clubs à tenir ces matchs qu’on a inventé cette compétition», a fait savoir Sosthène Seflimi qui détaille que «le tournoi va permettre à chaque club qualifié de disputer au moins 3 matchs amicaux de bonnes factures à moindre frais». Cotonou se propose comme le lieu où les meilleurs clubs africains viendront se préparer avant les compétitions continentales. C’est à dire que le pays des Ecureuils du Bénin se positionne comme le pays qui offre la seule compétition de préparation aux clubs qualifiés pour les campagnes africaines.

Outre la préparation des clubs, le tournoi se veut également un outil de promotion de la destination Bénin. «Nous aurons à faire la promotion des stades, les hôtels et les restaurants du Bénin», a précisé le patron de Monange production. «C’est aussi un aménagement des espaces d’exposition des projets sportifs propres à chacune des sociétés sportives propriétaires des clubs professionnels», va ajouter le Events Manager, Roland Aubay Zohoun qui annonce que l’organisation met tout en place pour que la compétition soit un succès. Il n’a pas manqué d’insister en ce qui concerne le volet Organisation et Sécurité que toutes les mesures sont prises, notamment celles concernant les dispositions anti-Covid-19.

Anselme HOUENOUKPO