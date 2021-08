Levée de sanction contre ”La Nouvelle Tribune”: « Je suis heureux de ce dénouement », exulte le promoteur, Vincent Foly

Le DP Vincent Foly

La Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la communication (HAAC) autorise le journal “La Nouvelle Tribune” de paraître. C’est à travers une décision signée le 4 août 2021 que l’organe faîtière de régulation des médias a décidé de la levée de sa décision no18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune’’. L’information a été rendue publique le jeudi 5 août 2021 par une correspondance portant transmission de ladite décision au journal “La Nouvelle Tribune”. En effet, la HAAC a mentionné dans sa décision neuf visas don’t: « l’arrêt n°51/2019 du 16 mai 2019 de la Cour d’Appel de Cotonou ». Ainsi, l’article 1er de la décision de la levée de sanction stipule que « La décision n°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle Tribune’’ est levée ». Suite à cette décision de la HAAC, le promoteur dudit journal Vincent Foly a exprimé sa fierté. « Je suis très heureux de ce dénouement, couronnement du combat que nous menons depuis trois ans. Je suis encore sous le coup de l’émotion », a-t-il déclaré. En exprimant ses sentiments de satisfaction, il a témoigné sa gratitude aux uns et aux autres. « Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus dans cette bataille », a-t-il dit. En ce qui concerne la reprise des activités du canard, Vincent Foly s’est voulu réservé. « Pour l’instant, je continue de savourer ma joie. Dans les jours à venir, on verra », a-t-il confié. Le quotidien béninois d’information, d’analyse et de publicité “La Nouvelle Tribune” pourrait donc après trois ans de suspension, faire sa réapparition dans les kiosques dans les tout prochains jours. Saluant cette décision de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication, le CNPA-Bénin a invité la Haac à penser aux autres médias.

Alban Tchalla (Stag.)