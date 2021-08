Entretien avec le Prof. Dodji Amouzouvi: «Un jour nouveau se lève sur les universités publiques»

Prof. Dodji Amouzouvi

Membre de la Commission chargée de l’élaboration et de la finalisation de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation, le Professeur Dodji Amouzouvi assure que ce sous-secteur va connaître un nouvel envol grâce aux réformes engagées par le régime du Président Patrice Talon. Selon les explications de l’universitaire, tout individu qui aime ce pays, qui aime l’enseignement supérieur et qui veut de sa promotion ne pourrait être réfractaire à « ces réformes audacieuses, généreuses et courageuses qui vont assurer très certainement l’excellence, la promotion et le développement de l’enseignement supérieur ». Lire l’intégralité de ses explications.

L’Evénement Précis : Quelle est l’efficacité du Comité de suivi des réformes dans l’enseignement supérieur et les Conseils d’administration des universités publiques ?

Prof. Dodji Amouzouvi : Je crois qu’un jour nouveau se lève sur l’enseignement supérieur en général et les universités publiques en particulier. Vous avez entendu comme moi que les Conseils d’administration sont dotés des pouvoirs les plus larges en matière d’orientation, de gouvernance, d’accompagnement et d’administration de nos universités publiques. Et quand vous lisez les missions spécifiques qui sont celles du Conseil d’administration, vous vous dites « enfin le moment est venu », puisque c’est le Conseil d’administration qui a la charge d’adopter le plan stratégique, c’est le conseil d’administration qui valide le plan financier annuel, c’est le conseil d’administration qui assure un certain nombre de missions stratégiques et d’orientation pour la gouvernance de nos universités publiques. Et lorsqu’on regarde la qualité des acteurs qui ont été identifiés et retenus par le Gouvernement, lorsqu’on regarde la légitimité de ces acteurs et leurs parcours, quand on est au Bénin, et qu’on connait le Bénin, on ne peut pas douter une seule seconde de la réussite et de l’efficacité de ces Conseils d’administration. Moi je pense qu’en termes de comparaison entre hier et demain, aujourd’hui étant déjà le grand point de départ, il y a aura véritablement un nouvel envol pour l’enseignement supérieur et pour les universités publiques au Bénin sans aucun doute.

Que pensez-vous alors des personnes qui sont réfractaires à ces réformes ?

Prof. Dodji Amouzouvi : Vous parlez des individus qui seraient réfractaires. Je n’en connais pas. Et tout individu qui aime ce pays, qui aime l’enseignement supérieur et qui veut de sa promotion ne pourrait être réfractaire à ces réformes audacieuses, généreuses et courageuses qui vont assurer très certainement l’excellence, la promotion et le développement de l’enseignement supérieur. Vous parlez d’individus, moi je parle d’institution. Il ne me semble pas que l’individu se trouve au-dessus de l’institution. Donc, s’il y en avait, l’institution aura le temps d’expliquer à ces individus-là qu’ils sont du mauvais côté de l’histoire, et pour qu’ils ne se retrouvent pas dans la poubelle de l’histoire, il aurait fallu que très tôt, ils prennent le train en marche.

Propos recueillis par Laurent D. KOSSOUHO