Opérations de libération des espaces publics: Les mairies prennent le relai pour déguerpir les occupants indélicats

Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

La descente musclée des autorités communales renforcées par les agents de la Police Républicaine sur les grandes artères de la ville de Cotonou afin de procéder à la libération des espaces illégalement occupés par les populations, est saluée du gouvernement. Son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, apprécie cette démarche qui vient mettre fin aux « mauvaises habitudes » des populations. « Ce sont de vieilles habitudes que nous avons accumulées et qui se sont sédimentées. Ces vieilles habitudes, il faut rappeler au quotidien à nos compatriotes, nos citoyens, qu’elles sont mauvaises et qu’il faut s’en départir », a-t-il expliqué. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji salue ainsi les autorités communales grâce à qui cette initiative a effectivement pris corps. « Le gouvernement se réjouit de voir que nos mairies, communes prennent conscience de la réalité, le gouvernement en observant que les mairies ont pris le problème à bras le corps, s’est dit, les élus locaux ont commencé à comprendre. Il faut donc encourager les communes, mais aussi nos populations en général qui comprennent très bien, et quand vous discutez avec elles, elles comprennent très bien la perspective », a-t-il souligné dans l’espoir que cette initiative ne s’arrête pas en si bon chemin. « Il faut saluer cette action de nos communes et espérer que cela ne dure pas le temps d’une feuille de paille, espérer que cela se poursuive sur la durée jusqu’à ce que nous nous reconvertissions aux bonnes manières vis-à-vis de notre ville, de notre pays », a-t-il ajouté.

Rastel DAN