Hommages à l’ex-première dame du Bénin suite à son décès: Les témoignages émouvants de Soglo et Obasanjo sur Rosine V. Soglo

« Je ne remercierai jamais assez pour le soutien moral qu’elle m’a apporté depuis mon élection au poste de Premier Ministre, pendant ces heures de durs labeurs, et qu’elle continuera, j’en suis sûr, de m’apporter. Merci Rosine ». Ainsi s’est exprimé l’ancien Président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo dans une déclaration qu’il a rendu publique suite à la disparition de son épouse, Rosine Vieyra Soglo. Dans cette déclaration en date du 28 juillet dernier, l’ancien chef de l’Etat a révélé que c’est l’échec de l’opération de la défunte à la hanche et aux genoux dans une clinique parisienne, qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

La famille Soglo continue de recevoir la visite de plusieurs personnalités après le décès de l’honorable Rosine Vieyra Soglo. Informé de la triste nouvelle, l’ancien président de la République fédérale du Nigéria, Olusegun Obasanjo, a effectué dans l’après-midi du lundi 02 août 2021, une visite au domicile de la famille Soglo à Cotonou. Il s’y est rendu d’une part pour présenter ses condoléances à cette famille suite au décès de l’ex première dame du Bénin, Rosine Soglo décédée le dimanche 25 juillet 2021 et d’autre part pour honorer la mémoire de la défunte. Reçu par Galiou Soglo, l’ancien président nigérian a signé le livre de condoléances de l’épouse de l’ancien président de la République du Bénin Nicephore Soglo. « Le président Soglo est un aîné et lorsque la nouvelle du décès de sa chère épouse lui était parvenue, j’étais l’une des toutes premières personnes à qui il a téléphoné depuis Paris, tout en larmes pour m’informer. Je ne savais pas qu’il était à Paris. Aussitôt, j’ai dit : si tu es au Bénin, je viens tout de suite. Il m’a dit qu’il était à Paris. Immédiatement je lui ai demandé sa date de retour au Bénin. Il m’a dit, aussi vite qu’il pouvait faire les réservations », a confié le président Olusegun Obasanjo avant de poursuivre qu’en ce moment, il était en route pour Zanzibar. « Je suis allé à Zanzibar, puis à Addis-Abeba, ensuite au Cameroun. Je n’avais pas maintenu contact avec mon frère aîné, je pensais qu’il était déjà rentré au Bénin. Donc j’ai décidé de descendre ici. Je l’ai appelé hier matin pour lui dire que j’étais en route pour le Bénin, il m’a dit qu’il était toujours à Paris. C’était trop tard pour moi de changer mon itinéraire de vol. Donc, j’irai quand même au Bénin, visiter la maison et j’attendrai jusqu’aux derniers préparatifs en vue de l’inhumation de cette grande dame, cette grande nationaliste qui aura servi sa famille, sa communauté et sa nation.», a-t-il ajouté. Malgré l’absence de son frère aîné, le président nigérian dit vouloir venir à la résidence pour rendre hommage à la chère. « J’attendrai jusqu’aux derniers préparatifs en vue de l’inhumation de cette grande dame, cette grande nationaliste qui aura servi sa famille, sa communauté et sa nation. » a-t-il précisé. Il faut souligner qu’à l’issue du recueillement l’ex président nigérian a échangé avec le fils de la défunte, Ganiou Soglo.

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT NICÉPHORE DIEUDONNÉ SOGLO À LA FIN DU PÈLERINAGE TERRESTRE DE SON ÉPOUSE MADAME ROSINE VIEYRA SOGLO

Cotonou, le 28 juillet 2021

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Je terminais mon premier discours dans Les grandes orientations du gouvernement de transition après mon investiture par ces propos :

Nous gagnerons.

J’en aurai terminé s’il me restait à remplir un agréable devoir, à payer une dette, un tribut à celle qui depuis plus de 30 ans, partage ma vie et qui, aujourd’hui comme hier, est toujours fidèle à mes côtés, prodiguant de sages conseils, des mises en gardes judicieuses, m’entourant d’une affection presque maternelle et d’un amour désintéressé.

Vous avez deviné qu’il s’agit de mon épouse, Maître Rosine VIEYRA SOGLO, que je ne remercierai jamais assez pour le soutien moral qu’elle m’a apporté depuis mon élection au poste de Premier Ministre, pendant ces heures de durs labeurs, et qu’elle continuera, j’en suis sûr, de m’apporter. Merci Rosine.

Je vais pouvoir conclure en m’adressant de nouveau à la nation béninoise d’où tout part et où tout aboutit. C’est elle, en effet, qui détient la clé de la réussite de la passionnante expérience que nous allons vivre. Aucun obstacle ne sera insurmontable si elle le veut. Allons au combat, soudés, confiants, unis, solidaires dans la discipline, la transparence, avec la foi qui peut soulever les montagnes, et parce que nous le voulons, nous gagnerons.

C’est à Aimé CESAIRE que je laisserai le mot de la fin, en citant un passage de sa Tragédie du Roi Christophe : ‘’Et voilà pourquoi il me faut demander aux nègres plus qu’aux autres : plus de travail, plus de foi, plus d’enthousiasme, un pas, un autre encore, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas’’.

Après elle avait perdu la vue, dans les circonstances que vous connaissez tous, c’est l’échec de son opération à la hanche et aux genoux dans une clinique parisienne, qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Et, pour la première fois de notre vie, nous ne pouvions effectuer ensemble notre contrôle médical et aller ensuite en thalasso thérapie. Mais tous les soirs depuis mon arrivée en France, en ce mois de juillet, je lui déclarais ma flamme. Elle riait, et me répondait ‘’moi aussi je t’aime’’. C’est le dernier souvenir que je garde d’elle de son pèlerinage terrestre.

‘’Toutes les civilisations sont mortelles’’ disait Paul VALERY et le combat pour la justice et la dignité de l’homme est une œuvre sans fin. Après l’extermination des indiens, la barbare et interminable traite négrière qui se poursuit encore en Méditerranée de nos jours, et l’holocauste des juifs pour ne citer que les plus importants, nous allons résolument, comme disait le Pasteur Martin LUTHER KING, vers la terre promise.

Courage à tous et bonne fête de l’indépendance.

Vive la démocratie !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.

Nicéphore D. SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA