Cour royale d’Agonlin: Sa Majesté Yètô Kandji intronise trois nouveaux ministres et des princes

Photo de famille entre Dada Yètô Kandji, le Maire Kanninkpo et les trois ministres intronisés

Le Consul du Bénin près la Belgique, Dr Benoît Akando, Dah Dèwanou et Dah Kouwanou sont les trois ministres nouvellement intronisés par Sa Majesté Dada Agonlinhossou Yètô Kandji, Roi central de la Région Agonlin,. Ainsi, Dr Benoît Akando est devenu Ministre de la santé, chargé des relations avec les institutions et haut dignitaire à la cour royale d’Agonlin, Dah Dèwanou occupe désormais le poste de Ministre et conseiller spécial du Roi et haut dignitaire à la cour royale, et Dah Kouwanou est désigné Ministre en charge des relations avec les tradipraticiens de l’extérieur et haut dignitaire à la cour royale d’Agonlin. La cérémonie marquant leur sacre s’est déroulée le dimanche 1er août 2021 au palais du Roi Yètô Kandji sis à Agonlin Houégbo en présence des têtes couronnées venues de divers horizons et des élus communaux de la commune de Zagnanado toutes tendances politiques confondues avec à leur tête, le Maire Justin Kanninkpo. Grand mécène de la région depuis des années, Dr Benoît Akando est fait Dah Nounangnon pour ses nombreuses œuvres de développement au profit du pays Agonlin en général, et de la commune de Zagnanado en particulier, tandis que les deux autres ont été couronnés pour leur engagement aux côtés du Roi depuis plusieurs années. Aussi trois collaborateurs de Dah Nounangnon dont un homme et deux femmes ont-ils été sacrés prince et princesses de la cour royale d’Agonlin pour l’assister dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Au terme de cette cérémonie marquée par des offrandes aux ancêtres et des animations folkloriques, Dada Agonlinhossou Yètô Kandji a exprimé sa gratitude à l’endroit du Maire de Zagnanado Justin Kanninkpo, le conseil communal, les têtes couronnées et tous les invités, ainsi qu’à Dieu et les mânes des ancêtres pour avoir permis la tenue de cet événement. « Si nous avons tenu cette cérémonie d’intronisation, ce n’est pas ma volonté, ni celle du conseil communal encore moins celle des intronisés. C’est la volonté de Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre et des mânes des ancêtres. Que les anciens rois et tous les rois du Bénin les accompagnent et nous accompagnent aussi », a-t-il déclaré avant de prier pour l’ensemble du peuple béninois.

Laurent D. Kossouho