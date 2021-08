Pour une rentrée scolaire 2021-2022 sans Covid-19: Les Syndicats invités à sensibiliser les enseignants à se faire vacciner

L’Inspecteur Pamphile Coffi Viayinon, Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines

Le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines, l’Inspecteur Pamphile Viayinon a saisi l’occasion qui lui a été offerte ce samedi 31 juillet 2021 pour lancer un appel solennel à tous les syndicats d’enseignants. C’était au CEG1 Dassa-Zoumé à l’ouverture des travaux entrant dans le cadre du 3ème congrès ordinaire du Syndicat National des Contractuels de l’Etat des Enseignements Secondaire Général, Technique et Professionnel (SYNACEES/GTP), affilié à la COSI-BENIN. Représentant son Ministre de tutelle, Kouaro Yves Chabi , l’Inspecteur Pamphile Viayinon qui a à cœur, la bonne préparation de la prochaine rentrée surtout en ces temps de retour en force de la pandémie mondiale, a en effet saisi la tribune de ce congrès pour inviter les Syndicats à sensibiliser les enseignants à aller se faire vacciner massivement pendant cette période de vacances afin que la rentrée scolaire 2021-2022 puisse se faire sans crainte dans le monde scolaire. S’inspirant de la citation de Antoine de Saint Exupéry selon laquelle : « Ce qui unit les hommes, c’est l’amour du métier », le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines a indiqué, que c’est justement cet amour qui regroupe les membres militants et sympathisants du SYNACEES/GTP pour analyser les différentes actions menées dans le système éducatif béninois, définir de nouvelles actions, et élire de nouveaux représentants. « Puisqu’un métier bien accompli nourrit son homme, le syndicat a pour rôle de veiller sur les droits, les devoirs des travailleurs et sur leurs conditions de travail suivant des principes de négociation avec l’employeur», a martelé l’Inspecteur Pamphile Viayinon. Cet appel du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines entre en ligne de compte des recommandations du gouvernement du président Talon à préserver la vie de tous les béninois contre la pandémie mondiale. C’est le Représentant du SG de la COSI Codjo Hinlin qui a procédé à l’ouverture officielle des travaux de ce congrès, en invitant ses camarades à travailler pour que les différents travaux prévus dans l’agenda de ce congrès se réalisent avec plein succès pour que les résultats concourent à la consolidation des textes statutaires et réglementaires de ce syndicat qui va défendre les intérêts des agents contractuels des enseignements secondaires en respectant les principes du syndicalisme tels que définis par les lois et les textes réglementaires, en vigueur au Bénin.

Edwige Totin