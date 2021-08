Commémoration du centenaire du Soroptimist International: Le Club Cotonou Améthyste œuvre pour la conservation du jardin botanique d’Atchonsa à Bonou

La présidente du SI club Cotonou Améthyste et le maire de Bonou mettant en terre le premier plant

1.111 plants d’arbres ont été mis en terre à Bonou, précisément sur le site du jardin Botanique d’Atchonsa, le dimanche 1er août 2021. Ceci, sur initiative du Soroptimist International Club Cotonou Améthyste qui participe ainsi au reboisement et à la sauvegarde dudit jardin. Le lancement de l’opération soutenue par les autorités communales, a connu la présence effective du Maire de la commune de Bonou.

C’est à un 1er août particulier que les ‘’Soroptimistes’’ du Bénin ont eu droit. Jour de commémoration de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, c’est ce jour que les femmes réunies au sein des clubs Soroptimist International au Bénin ont choisi pour poser un acte écologique. En effet, sur initiative du club Améthyste et ceci avec l’appui des responsables forestiers de l’Ouémé Plateau, elles (les représentantes des 7 clubs Soroptimist qui existent au Bénin) ont procédé à la mise en terre des plusieurs plants. Ladite activité a eu lieu dans le domaine du jardin botanique d’Atchonsa (Commune de Bonou). Elle a connu la participation du Maire de la commune de Bonou, Thierry Tolégbé et de tout son conseil communal. Cet acte, selon la présidente du club SI Cotonou Améthyste, Astrid Déguénon, est le moyen par lequel ce regroupement de femmes qui s’est donné pour mission d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des filles et des femmes, contribue à la sauvegarde dudit jardin. Elle s’est dite émue du soutien du conseil communal. «Nous sommes très honorées d’être massivement soutenues pour cette activité à travers laquelle nous voulons contribuer à l’économie verte et durable», a-t-elle déclaré avant d’insister qu’il est «important pour elle et ses sœurs de tous les clubs Soroptimist au Bénin de trouver les moyens pour sauvegarder l’environnement». Le Maire de la commune ayant présidé le lancement de cette activité de mise en terre de ces plants, a salué le club initiateur de ce projet, le félicite et l’invite à un partenariat pour étendre plus ses activités dans la commune. Parlant des plants, il s’agit 1.111 pieds de trois différentes espèces mis en terre sur 1ha du jardin botanique. « Nous avons du Caïlcédrat, le Ceiba communément appelé le fromager et le Milena. Les deux premiers sont des plants d’aisance autochtone. Le troisième est une espèce qui croît rapidement », a informé le Capitaine Sosthène Gbétchédé, chef service reboisement et aménagement des forêts en inspection forestière Ouémé-Plateau. A souligner que ce projet cadre avec le challenge lancé par le Soroptimist International mondial à tous les clubs affiliés dans le cadre de la célébration de ses 100 ans d’existence.