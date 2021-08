Réforme dans l’enseignement supérieur: Les Membres du Conseil d’Administration des Universités Publiques nommés

Éléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement Supérieur

Sous la présidence du Président de la République, Chef de l’État Patrice Talon, le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 28 juillet 2021. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Il s’agit en premier lieu, de l’adoption du décret fixant la structure-type des ministères et les décrets portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin ; nomination des membres et présidents du Conseil d’administration de l’Institut national de la Femme ; nomination des membres du Conseil d’administration de l’Université d’Abomey-Calavi, de l’Université de Parakou, de l’Université d’Agriculture et de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et de mathématiques ; ainsi que la nomination des membres du Comité de suivi de mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation.

Ensuite, s’en sont suivies les communications sur : la contractualisation pour la réalisation de l’étude de faisabilité économique et financière du Programme national de Développement des plantations et des grandes cultures ; l’autre sur le contrat d’assistance technique pour la modernisation de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) ; et la poursuite des prestations de l’Agence nationale de l’Assurance maladie (ANAM) et de l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne (ANGC) par l’Agence nationale de la Protection sociale (ANPS). Le compte rendu de l’exécution du contrat de prestation dans le cadre de la mise en place d’un pôle d’excellence pour la prise en charge des patients souffrant de maladies cardio-vasculaires au CNHU-HKM a été aussi fait à ce Conseil des ministres.

A cela s’ajoutent les décisions relatives à la délocalisation de la société des ciments du Bénin (SCB) de la zone commerciale de Ganhi et à l’organisation d’une opération pour le rétablissement de l’ordre et la sécurisation des personnes et biens dans l’arrondissement de Guéné, commune de Malanville. Des nominations ont été également prononcées au ministère de l’Economie et des Finances.

Il est important de rappeler que la nomination des membres des conseils d’administration des Universités d’Abomey-Calavi, de Parakou, celle d’Agriculture et de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et de mathématiques ; ainsi que la nomination des membres du Comité de suivi de mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation cadre parfaitement avec la vision du gouvernement, celle de réformer l’enseignement supérieur au Bénin. La nomination de ces conseils d’administration sera suivie les jours à venir, de la désignation des Recteurs qui auront la charge de la gestion de ces universités.

Yannick SOMALON