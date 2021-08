Présidence de la république: Talon et ses ministres en vacances dès lundi 2 août

Le Président de la République, Patrice Talon et les ministres de son gouvernement partent en vacances dès le lundi 02 août, au lendemain de la célébration du 61ème anniversaire de la célébration de l’accession du Bénin à l’indépendance prévu le dimanche 1er août prochain. Selon des informations rapportées par Frissons Radio, il s’agira d’une période de repos de trois semaines que s’offrent ainsi Patrice Talon et ses ministres, lesdites vacances devant débuter le 02 août pour prendre fin le 28 août prochain. A la suite de la dernière présidentielle du 11 avril 2021 qui l’a vu brillamment réélire au premier tour en duo avec Mariam Chabi Talala au poste de vice-présidente de la République, Patrice Talon, près de trois mois après, choisit ainsi de se donner un peu de repos avec son équipe gouvernementale du premier quinquennat qu’il a presque maintenu. Sans doute pour se requinquer davantage et mieux affronter les grands défis du nouveau mandat qu’il s’est fixé.

Christian Tchanou