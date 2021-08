Conseil des ministres: Adam DENDE AFFO nommé Directeur général du Secteur Financier

Adam Dendé Affo, nouveau Directeur général du Secteur Financier

C’est le nouveau gendarme des banques, des assureurs et des institutions de micro-finance du Bénin. L’ancien Directeur général de la Banque africaine pour l’industrie et le Commerce (BAIC actuelle BIIC) est désormais le Directeur Général du Secteur Financier. Adam Dendé Affo était en poste au ministère des finances, conseiller technique à l’inclusion financière du ministre Romuald Wadagni. Le nouveau Directeur Général du Secteur Financier est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de supervision bancaire, de micro-finance, d’assurance, et d’inclusion financière. A ce titre, il aura à charge la régulation de l’environnement financier national, notamment les secteurs de la banque, de la micro-finance et de l’assurance. Il sera le bras exécuteur de l’Etat en matière de sauvegarde des intérêts des assurés. Il en sera de même pour le secteur bancaire où il veillera à la réglementation de la profession bancaire et des professions connexes. Il assurera également la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion financière, ainsi que le suivi de l’évolution de la tarification des services financiers. Ancien Directeur financier à EcoBank-Bénin, Adam Dendé Affo a dirigé la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) de 2006 à 2015 avant de passer à la BAIC qu’il a dirigée pendant trois ans. Depuis 2018, il était conseiller technique auprès du ministre des finances.

Olivier ALLOCHEME