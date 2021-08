Culte de la personnalité lors des spectacles publics, culturels et sportifs: Le Gouvernement menace de sanctionner les contrevenants

Le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola et son homologue en charge des sports, Oswald Homéky se sont entretenus avec les acteurs de la chaîne de l’organisation des spectacles publics, culturels et sportifs et des manifestations officielles ce lundi 26 juillet 2021. Au cours des échanges, les deux Ministres ont réitéré l’engagement du Gouvernement de professionnaliser toute la chaîne afin de mettre définitivement fin au culte de la personnalité observée lors des spectacles publics et manifestations officielles. Il s’agit notamment, d’interdire les propagandes populistes, les plages publicitaires sur scène qui ennuient les spectateurs, cassent l’ambiance et par ricochet, ternissent l’image que l’Exécutif travaille à donner du Bénin. Ainsi, il est désormais interdit sur toute l’étendue du territoire de saluer la présence des acteurs politico-administratifs sur les évènements culturels et sportifs. « En tout état de cause, l’Etat se réserve le droit de suspendre toute activité qui dérogerait à cette interdiction. Plus de propagande sur les évènements. », peut-on lire dans un message conjoint signé par les Ministres Jean-Michel Abimbola et Oswald Homéky à l’issue de cette rencontre. En attendant de renforcer l’accompagnement de l’État aux initiatives privées, ils invitent les animateurs à faire preuve de professionnalisme et à éviter de tomber dans l’amateurisme. Quant aux promoteurs de spectacles, ils sont appelés à professionnaliser davantage leur dispositif d’organisation afin de se faire respecter par les sponsors à la quête de leur tribune pour la publicité.

Laurent D. KOSSOUHO