Fermeture de la frontière Togo-Bénin à Hillacondji: Le Togo fixe trois conditions d’entrée sur son territoire

La frontière d’Hillacondji qui sépare le Togo du Bénin est fermée depuis environ 48 heures. De sources proches d’Hillacondji, plus rien n’entre au Togo et rien n’en sort. Que ce soient les citoyens togolais, béninois ou étrangers, la sortie ou l’entrée sur le territoire togolais est pour le moment impossible. Par voie de conséquence, des voitures et des camions sont garés en longues files de part et d’autre de la frontière au Bénin comme au Togo.

Il s’agit là d’une situation inattendue pour laquelle plusieurs raisons sont brandies. De source officielle du Togo, une lettre du ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’Extérieur en date du 22 juillet 2021 adressée aux ambassadeurs et Chefs de missions diplomatiques du Togo à l’étranger fixe les conditions d’autorisation d’entrée sur le territoire togolais. Il s’agit notamment de l’obligation de disposer d’un test PCR négatif contre la COVID-19 datant de moins de 7 jours ; d’avoir un certificat de vaccination international à jour selon le Règlement Sanitaire International RSI (2005) ; et enfin d’avoir un certificat de vaccination contre la COVID-19 digitalisé et vérifiable. La même lettre précise que le Togo ne reconnaît pas pour le moment l’attestation de guérison à la suite de la maladie à coronavirus. Ces mesures font suite à l’introduction par le gouvernement Togolais du certificat de vaccination contre la COVID-19 basé sur le code QR. Elles sont prises par les autorités togolaises pour assurer la réciprocité du certificat avec les pays qui adoptent l’introduction d’un certificat de vaccination.

Au moment où nous mettons cette information sous presse, aucune source officielle béninoise ne s’est encore prononcée formellement sur les véritables raisons de cette fermeture.

Il faut noter que face à cette situation inattendue, les habitants des deux pays sont contraints d’emprunter les voies terrestres dérobées par Agoué ou par les tracés naturels lagunaires d’Agbanankin pour rejoindre le Bénin ou pour aller au Togo.

Convaincu que les autorités béninoises se prononceront incessamment sur la question, nous vous reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines parutions.

Fidèle KENOU